Carburants: seulement 10 centimes de moins à la pompe ce mardi 19 août, le gasoil encore au-dessus de 11 dirhams

Après deux hausses consécutives des prix des carburants, intervenues début juin (+12 centimes) et début juillet (+41 centimes), les prix du gasoil repartent à la baisse. Ce mardi 19 août, le litre du diesel, carburant le plus consommé au Maroc, s’est replié de 10 centimes chez la majorité des distributeurs.

D’après le relevé effectué ce matin par Le360, au niveau du centre-ville de Casablanca, le gasoil s’affiche à 11,08 dirhams le litre dans les stations-service Afriquia, Vivo Energy (Shell) et Petromin Oils. Le prix de l’essence est resté quant à lui inchangé à environ 12,94 dirhams le litre chez les mêmes distributeurs.

La baisse de faible amplitude du prix du gasoil, observée ce mardi 19 août, remet au goût du jour les critiques reprochant aux distributeurs une application rapide des hausses et une application lente des baisses des prix des carburants, en lien avec les cours du baril du pétrole sur le marché international.

«Nous avons constaté que les hausses et les baisses ne sont pas toujours appliquées avec la même amplitude. Quand il y a une hausse, parfois elle est appliquée totalement, parfois partiellement. On retrouve la même chose quand il y a une baisse. Quand une hausse n’est pas totalement appliquée, la baisse qui suit n’est pas totalement appliquée», a expliqué Ahmed Rahhou, président du Conseil de la concurrence, dans une déclaration pour Le360.

Fin juillet dernier, le Conseil de la concurrence a dévoilé pour la première fois les marges nettes réalisées par les distributeurs pétroliers. En effet, l’analyse des indicateurs de performance financière au titre de l’exercice 2024 fait ressortir un taux de marge nette moyen du marché des carburants de l’ordre de 2,9% (soit 43 centimes par litre pour le gasoil et 61 centimes par litre pour l’essence), un niveau supérieur à la moyenne observée sur la période 2022-2024 qui se situe autour de 1% (16 centimes par litre pour le gasoil et 31 centimes par litre pour l’essence).