Carburants: le Conseil de la concurrence dévoile (enfin) les marges nettes des distributeurs

Comme nous le rapportions dans un précédent article, le Conseil de la concurrence a pris l’engagement de publier son tout premier rapport sur les marges nettes des distributeurs pétroliers, en s’appuyant sur les résultats financiers de l’exercice 2024, ce qui va permettre de mesurer avec précision les profits réalisés par les opérateurs. Chose promise, chose faite.

Le marché de carburant (gasoil et essence) porté par les neuf opérateurs suivis par le Conseil de la concurrence, a généré, en 2024, un résultat net cumulé de près de 2,3 milliards de dirhams, pour un chiffre d’affaires global d’environ 77,9 MMDH, indique l’autorité de la concurrence dans son rapport, rendu public ce jeudi 24 juillet.

Le taux de marge nette moyen du marché des carburants (gasoil et essence), indicateur clé de la rentabilité, s’établit en 2024 à près de 2,9% (soit 43 centimes par litre pour le gasoil et 61 centimes par litre pour l’essence), un niveau supérieur à la moyenne observée sur la période 2022-2024 qui se situe autour de 1% (16 centimes par litre pour le gasoil et 31 centimes par litre pour l’essence), ajoute la même source.

Toutefois, le taux de marge nette du marché en 2024 (2,9%) demeure au-dessous de celui des niveaux atteints en 2019 (3,1%), 2020 (3,1%) et 2021 (3,4%).

Cette amélioration intervient après une période exceptionnelle en 2022-2023, caractérisée par une dégradation de la performance financière de presque la totalité des sociétés concernées.

En 2022, l’inflation et la forte volatilité des cours des carburants sur le marché international ont réduit les marges bénéficiaires des opérateurs (taux de marge nette de 0,6%).

En 2023, le résultat net des sociétés concernées a été impacté par l’amende infligée par le Conseil dans le cadre des accords de transaction conclus avec le Conseil de la concurrence, ce qui a encore pesé sur leurs résultats (taux de marge nette de -0,5%).