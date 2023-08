Carburants: nouvelle hausse des prix à la pompe à partir du mercredi 2 août

Le prix des carburants à la pompe va subir une nouvelle hausse à partir de demain mercredi 2 août. Selon les données recueillies auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc (FNPCGS), le prix du gazole va augmenter d’environ 30 centimes par litre, alors que celui du litre d’essence connaîtra une hausse d’environ 50 centimes, en fonction des distributeurs.

À ce jour, le prix du litre de diesel affiché à Casablanca est d’environ 11,70 dirhams chez Afriquia, de 11,68 dirhams dans les stations Winxo et Petrom, et de 11,73 dirhams dans les stations-service TotalEnergies et Shell.

Lire aussi : Reconduction de l’aide aux transporteurs: «nous déciderons en fonction de l’évolution du prix des carburants», assure Mohamed Abdeljalil

Quant au prix de l’essence sans plomb, il est d’environ 13,96 dirhams chez Afriquia, de 13,93 chez Petrom et de 14,01 dirhams dans les stations Winxo, TotalEnergies et Shell.

Notons qu’en raison du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est plus élevé que ces prix de référence, avec des écarts variables selon la distance.