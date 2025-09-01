Economie

Carburants: nouvelle baisse des prix ce lundi 1er septembre, le gasoil passe sous les 11 DH

Un pompiste remplissant le réservoir d'une voiture dans une station-service. (Photo d'illustration)

Les prix des carburants au Maroc reculent encore légèrement cette semaine. En cause, un contexte international tendu favorable à un repli des cours du pétrole.

Après une première diminution il y a deux semaines, les tarifs à la pompe ont de nouveau été revus à la baisse ce lundi 1er septembre, tant pour l’essence que pour le gasoil. Ainsi, le litre d’essence a baissé de 16 centimes, tandis que celui du gasoil a reculé de 30 centimes.

Selon un relevé effectué ce matin par Le360 dans le centre-ville de Casablanca, le gasoil s’affiche à 10,74 dirhams le litre dans les stations-service OLA, 10,75 dirhams chez Winxo et 10,78 dirhams auprès d’Afriquia.

Concernant l’essence, le litre se vend à 12,75 dirhams chez Winxo, 12,77 chez OLA et 12,78 dirhams chez Afriquia.

Rappelons que fin juillet dernier, le Conseil de la concurrence a dévoilé pour la première fois les marges nettes réalisées par les distributeurs pétroliers.

Rappelons que fin juillet dernier, le Conseil de la concurrence a dévoilé pour la première fois les marges nettes réalisées par les distributeurs pétroliers. En effet, l’analyse des indicateurs de performance financière au titre de l’exercice 2024 fait ressortir un taux de marge nette moyen du marché des carburants de l’ordre de 2,9%, soit 43 centimes par litre pour le gasoil et 61 centimes par litre pour l’essence. Ce niveau reste supérieur à la moyenne observée sur la période 2022-2024 qui se situe autour de 1%, soit 16 centimes par litre pour le gasoil et 31 centimes par litre pour l’essence.

