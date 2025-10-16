Carburants: nouvelle baisse des prix à la pompe ce jeudi

Suivant l’évolution des cours mondiaux du pétrole, les prix à la pompe enregistrent ce jeudi 16 octobre un repli de 10 centimes, tant pour l’essence que pour le gasoil.

Il s’agit de la troisième baisse consécutive depuis le 19 août, date à laquelle le prix du gasoil avait diminué de 10 centimes, suivie d’une seconde correction de 30 centimes le 1er septembre.

D’après un relevé effectué ce matin par Le360 dans le centre-ville de Casablanca, le prix du gasoil s’élève à 10,69 dirhams le litre chez Winxo, et à 10,68 dirhams dans les stations Afriquia et Vivo Energy (Shell).

Pour l’essence, le litre est proposé à 12,69 dirhams chez Winxo et à 12,68 dirhams chez Afriquia et Vivo Energy.

Rappelons que fin juillet dernier, le Conseil de la concurrence a dévoilé pour la première fois les marges nettes réalisées par les distributeurs pétroliers. En effet, l’analyse des indicateurs de performance financière au titre de l’exercice 2024 a fait ressortir un taux de marge nette moyen du marché des carburants de l’ordre de 2,9%, soit 43 centimes par litre pour le gasoil et 61 centimes par litre pour l’essence. Ce niveau reste supérieur à la moyenne observée sur la période 2022-2024 qui se situe autour de 1%, soit 16 centimes par litre pour le gasoil et 31 centimes par litre pour l’essence.