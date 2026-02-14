Barrage de l’Oued El Maleh: une situation maîtrisée malgré un taux de remplissage élevé

Le barrage de l’Oued El Maleh, intégré au périmètre de compétence de l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC), présente actuellement une situation d’exploitation stable, en dépit d’une cote de remplissage ayant atteint 83% de sa capacité globale. Ces précisions ont été apportées par Mohamed Slimani, chef du service de valorisation des ressources hydriques au sein de ladite agence.

En réponse aux modèles météorologiques prévoyant de nouveaux apports pluviométriques significatifs, l’organisme de bassin a activé un protocole de déstockage préventif. «Ces lâchers d’eau sont opérés à titre conservatoire. L’objectif est de réguler les débits entrants pour optimiser le laminage des crues éventuelles et d’assurer ainsi la protection absolue des zones situées en aval», souligne Mohamed Slimani.

L’ouvrage a été dimensionné pour assurer la protection de la métropole et des zones limitrophes contre les aléas de crue. Il est doté d’un évacuateur de crue intermédiaire, sollicité pour les lâchers actuels afin de réguler la retenue avant la mise en charge du déversoir principal. Selon le responsable, la situation opérationnelle est parfaitement maîtrisée. L’agence dispose d’un plan de surveillance et d’intervention permanent, garantissant une veille hydrologique continue sur la structure et son environnement immédiat.

Grâce à ces protocoles d’anticipation et à un suivi piézométrique et structurel constant, les autorités confirment que l’ouvrage conserve son intégrité et sa fonctionnalité. Ce dispositif de sécurité permet de concilier la protection des populations riveraines avec une gestion optimisée des stocks hydriques à l’échelle régionale.