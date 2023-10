Barid Bank fait le ménage dans son patrimoine immobilier

Barid Al Maghrib se lance dans un projet d’envergure: l’assainissement technique et juridique de son patrimoine immobilier. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 16 octobre.

«En effet, ce patrimoine est vaste, varié, et réparti sur l’ensemble du territoire national, mais une partie de celui-ci demeure non régularisée jusqu’à aujourd’hui», lit-on.

Pour remédier à cette situation complexe, Barid Al Maghrib se lance ainsi dans une démarche visant à réorganiser, structurer et régulariser son patrimoine immobilier. Les biens immobiliers à régulariser se divisent en plusieurs catégories distinctes, chacune représentant un défi spécifique à relever. «Il s’agit de biens non encore régularisés, de ceux acquis par acte, de réquisitions au nom de Barid Al Maghrib et de titres fonciers nécessitant une mise à jour», précise Les Inspirations Eco.

Dans la première étape, le prestataire qui sera désigné pour cette mission aura pour tâche de reconnaître les sites concernés par l’opération. Cela comprendra la visite des lieux, l’examen minutieux de tous les documents relatifs aux biens à régulariser, ainsi que des consultations approfondies auprès des services du cadastre et de la conservation foncière.

«Ces consultations s’étendront également à d’autres administrations impliquées dans la réalisation de cette opération, permettant ainsi de recueillir et mettre à jour toutes les données et informations essentielles. De plus, des contacts seront pris avec les services des agences urbaines afin d’identifier les contraintes et orientations urbanistiques à prendre en compte», lit-on.

Une fois toutes ces informations collectées et analysées, le prestataire formulera un rapport détaillé pour chaque site. Ce rapport inclura une liste exhaustive de tous les problèmes juridiques et techniques à résoudre, ainsi que les démarches administratives nécessaires à la régularisation.

De plus, un planning d’exécution des tâches identifiées sera établi pour guider la suite du processus. «La deuxième mission consistera en l’assainissement de la situation foncière des sites. Cela nécessitera la préparation de documents techniques et juridiques conformes à la réglementation en vigueur. Les actions à entreprendre seront variées et adaptées à chaque situation spécifique, visant à assurer la régularisation de ces biens de manière efficace», lit-on encore.