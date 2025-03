Bank Al-Maghrib: stabilité attendue du taux directeur

À l’approche de la première réunion du Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) pour 2025, un large consensus se dessine autour du maintien du taux directeur de la Banque centrale à son niveau actuel. C’est ce qu’indique le magazine Challenge, précisant qu’après avoir réduit ce taux de 25 points de base, à 2,50%, lors de sa quatrième réunion en 2024, la stabilité semble la décision la plus probable cette fois-ci, d’autant plus que l’inflation reste maîtrisée et que des incertitudes économiques internationales demeurent.

En janvier 2025, l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse modérée de 2%, surtout en raison de l’augmentation des prix alimentaires (+3,3%) et des produits non alimentaires (+1,1%), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette légère hausse reste conforme à l’objectif de stabilité des prix de la BAM.

D’autre part, la croissance du crédit bancaire au secteur non financier a accéléré, atteignant 3,3% en janvier 2025, contre 2,6% le mois précédent, selon BAM. Cette hausse traduit un dynamisme dans les crédits accordés tant aux entreprises qu’aux ménages. Les prêts aux sociétés privées ont progressé de 1,2%, tandis que ceux aux ménages ont accéléré à 2%, contre 1,7% en décembre.

Cité par Challenge, Omar Bakkou, économiste spécialisé en politique monétaire, estime que «BAM devrait maintenir son taux directeur inchangé», soulignant l’absence de tensions inflationnistes et l’amélioration des perspectives économiques. Selon lui, les prévisions d’inflation pour 2025 sont plutôt favorables, notamment grâce aux récentes pluies qui devraient renforcer la production agricole et contribuer à la baisse des prix des produits alimentaires. De plus, la croissance économique s’annonce positive, soutenue par les projections du FMI et du HCP, ce qui permet à BAM de ne pas avoir à ajuster ses taux pour stimuler l’activité.

Bakkou met également en avant la prudence monétaire comme facteur clé en faveur du statu quo. Des changements fréquents dans la politique monétaire risqueraient de déstabiliser les attentes des marchés et de nuire à la visibilité économique. Il plaide donc pour une approche conservatrice, avec un taux inchangé à 2,5%.

Dans le même esprit, relate Challenge, Attijari Global Research (AGR) rapporte un consensus quasi unanime parmi les investisseurs marocains en faveur du maintien du taux directeur. D’après un sondage réalisé auprès de 35 investisseurs majeurs, 94% d’entre eux anticipent un statu quo, contre seulement 6% pour une baisse de 25 points de base.