Autoroute hydrique Sebou-Bouregreg: le gouvernement suspend les droits d’importation des aqueducs en acier

Les droits de douane appliqués à l’importation d’aqueducs en acier de 3.200 millimètres de diamètre seront suspendus jusqu’au 31 décembre 2023, a annoncé ce jeudi Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Cette décision vise à garantir l’achèvement du projet de liaison des bassins hydrauliques de Sebou et de Bouregreg dans le délai prédéterminé, malgré la perturbation des importations depuis la Turquie.

En effet, a expliqué Mustapha Baitas, les aqueducs nécessaires pour la réalisation de cette autoroute hydrique étaient importés depuis la Turquie et donc exonérés des droits d’importation en vertu de l’accord de libre-échange entre le Maroc et ce pays. Mais les importations en provenance de la Turquie ont été perturbées, en raison des tremblements de terre qui ont frappé ce pays.

Les prestataires chargés de la réalisation de ce projet ont donc été contraints d’importer les aqueducs depuis d’autres pays, avec des droits d’importation de 40%, afin d’honorer leurs engagements et respecter les délais convenus.

Face à cette situation, étant donné le caractère «stratégique» et «urgent» de ce projet et afin de permettre son achèvement durant l’été 2023 et aux meilleurs coûts, le gouvernement a décidé d’exonérer des droits de douane toutes les importations d’aqueducs en acier de 3.200 millimètres de diamètres.

Un état d’avancement «très satisfaisant»

La mise en place de cette autoroute hydrique constitue un projet «de grande envergure», a noté Mustapha Baitas. Il s’agit d’un système de canalisation permettant de transporter les eaux du bassin de Sebou au bassin de Bouregreg afin d’alimenter en eau potable les villes de Rabat et de Casablanca, puis de Marrakech dans un deuxième temps, a-t-il rappelé.

D’un coût global de 6 milliards de dirhams, ce projet prévoit l’installation sur 66,5 kilomètres d’aqueducs permettant de transporter l’eau à un débit de 15 m3/seconde, ainsi que la construction de deux stations de pompage.

Interrogé sur l’état d’avancement de ce projet, le porte-parole du gouvernement a indiqué que celui-ci avance à un rythme «très satisfaisant». Dans le détail, les travaux de fourrage sont à un taux de réalisation de 100%, alors que la mise en place des deux stations de pompage affiche un taux d’avancement de 44% pour l’une et 78% pour l’autre. Les installations des aqueducs affichent, quant à eux, un état d’avancement de 21%, a précisé le ministre.

Le projet devrait être prêt durant l’été prochain. «Un délai a été fixé à octobre 2023. Nous nous attendons à ce que le projet soit prêt bien avant cette date», assuré Mustapha Baitas.