Automobile: un nouvel investissement à Tanger Automotive City

L'usine de Tanger de Ravago et Repsol permettra de répondre à la demande des clients locaux, notamment des constructeurs automobiles tels que le groupe Renault et le groupe Stellantis.

Ravago et Repsol ont annoncé, mardi 6 février, l’inauguration de la nouvelle usine de compoundage dans la zone franche de Tanger Automotive City 2. La nouvelle installation, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 7 février, produira des composés de polypropylène (PP), l’un des matériaux techniques les plus utilisés dans le secteur automobile, ainsi que des composés de polyamide, de polybutène polyamide téréphtalate (PBT) et d’alliage.

Elle permettra de répondre à la demande des clients locaux, notamment des constructeurs automobiles tels que le groupe Renault et le groupe Stellantis, qui soutiennent le projet depuis le début. «L’investissement de Repsol et de Ravago dans cette usine est une mesure stratégique visant à soutenir l’expansion internationale des deux groupes grâce à des produits à forte valeur ajoutée destinés à l’industrie automobile», lit-on. «Ce partenariat «nous permettra de renforcer notre présence dans la région et de fournir à nos clients des matériaux de haute qualité pour leurs besoins en matière d’automobile», souligne Antonio Portela, directeur des polyoléfines chez Repsol.

«Il s’agit d’une étape clé dans la stratégie de croissance de Ravago dans le domaine des composés en plastique, tout en continuant à accompagner nos clients en terme de solutions pour répondre à leur demande croissante. Nous sommes impatients de collaborer avec Repsol et de développer notre activité», déclare Manuel Gayo, directeur commercial de Ravago Manufacturing Europe.

Depuis sa création en 1961, Ravago offre un service de distribution, de revente, de compoundage et de recyclage de matériaux plastiques. Le groupe sert plus de 50.000 clients avec une gamme variée de produits et services. Il dispose de 19 usines de recyclage et de compoundage avec 9.000 employés (en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique) et une capacité annuelle combinée de plus d’un million de tonnes métriques.

Repsol est un groupe multi-énergies qui mène la transition énergétique avec pour ambition d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Présent tout au long de la chaîne de valeur énergétique, le groupe emploie 24.000 personnes dans le monde entier et distribue ses produits dans près de 90 pays. Son portefeuille de produits et services répond aux demandes de près de 24 millions de clients.