Atlantic Re affirme son expertise en réassurance aux Rencontres du risque management 2026
VidéoÀ l’occasion des Rencontres du Risque Management organisées récemment à Casablanca par l’AMRAEM, Ghizlane Benbrahim, directrice Business Development et Innovation d’Atlantic Re, a présenté la toute nouvelle solution de cybersécurité de la compagnie. Un dispositif 100% marocain, garantissant l’hébergement local des données et un accompagnement sur mesure pour renforcer la résilience des entreprises nationales face aux cyberattaques. Vidéo.