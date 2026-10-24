Economie

Atlantic Re affirme son expertise en réassurance aux Rencontres du risque management 2026

VidéoÀ l’occasion des Rencontres du Risque Management organisées récemment à Casablanca par l’AMRAEM, Ghizlane Benbrahim, directrice Business Development et Innovation d’Atlantic Re, a présenté la toute nouvelle solution de cybersécurité de la compagnie. Un dispositif 100% marocain, garantissant l’hébergement local des données et un accompagnement sur mesure pour renforcer la résilience des entreprises nationales face aux cyberattaques. Vidéo.

Par Adil Gadrouz
Le 24/10/2026 à 14h05
Par Adil Gadrouz
Le 24/10/2026 à 14h05
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