Agribusiness: la Banque populaire mobilisée pour soutenir les professionnels

Au Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), qui se poursuit jusqu’au 28 avril, la Banque populaire (BCP) a une fois de plus affirmé son rôle prépondérant dans le soutien des secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie. Lors de cette grand-messe annuelle qui réunit les principaux acteurs du secteur agricole, Mohamed Amimi, directeur exécutif en charge du marché PME, a noté, dans une déclaration pour Le360, que l’engagement de la BCP en faveur de l’agriculture ne date pas d’hier.

Ce secteur, qui joue un rôle crucial dans l’économie nationale avec une contribution de plus de 15% à la valeur ajoutée nationale et étant le deuxième plus grand exportateur du pays, a toujours bénéficié du soutien actif de la banque. La BCP a notamment joué un rôle clé dans l’accompagnement des principaux programmes gouvernementaux destinés à moderniser et à soutenir ces secteurs, a-t-il relevé.

«C’est un dispositif qui ne cesse de s’enrichir par des nouveautés, que nous venons, par ailleurs, de présenter aujourd’hui. Nous avons également noué de nouveaux partenariats stratégiques avec divers bailleurs de fonds et acteurs clés de l’écosystème agricole et agro-industriel. L’importance de l’agriculture et de l’agro-industrie est indiscutable, comme en témoigne leur contribution significative à l’économie nationale. Ensemble, ces secteurs génèrent une valeur ajoutée de près de 181 milliards de dirhams, représentant plus de 15% de la valeur ajoutée nationale et faisant de ces secteurs le deuxième exportateur principal du pays», a expliqué notre interlocuteur.

Cependant, malgré ces succès, le secteur agricole est confronté à plusieurs défis de taille. La durabilité, notamment en lien avec le changement climatique et la gestion des ressources naturelles, est un enjeu crucial. De même, l’optimisation de la productivité exige des investissements importants dans l’innovation et dans la recherche et développement. Enfin, la compétitivité sur les marchés internationaux, notamment européens, nécessite une adaptation rapide aux normes environnementales et aux exigences des consommateurs. Face à ces défis, la BCP se positionne comme un partenaire privilégié des acteurs de l’agribusiness, a affirmé Mohamed Amimi.

Une offre adaptée

Reconnaissant la nécessité d’un soutien robuste pour surmonter ces défis, la Banque populaire a développé des outils financiers adaptés. Parmi ces initiatives, se trouve le produit BP FILAHI INVEST. Il s’agit d’une solution de financement dédiée aux investissements de l’ensemble des filières agricoles, aussi bien en amont qu’en aval de l’activité, qu’ils soient bénéficiaires ou non de subventions du Fonds de développement agricole (FDA).

Concrètement, avec BP FILAHI INVEST, les agriculteurs accèdent à des solutions de financement spécifiques pour leurs investissements permettant de couvrir l’ensemble des dépenses relatives aux frais d’établissement, terrains et locaux liés à l’exploitation, constructions, aménagements, équipements ainsi que des besoins en fonds de roulement et à un financement dédié à la modernisation de leurs équipements agricoles. Ils peuvent également bénéficier de conseils agronomiques pour améliorer leur processus de transformation digitale et d’un accompagnement dans le cadre de l’offre SOWIT.

L’événement a donc été l’occasion pour la BCP de réaffirmer son engagement à transformer les défis du secteur en opportunités, en offrant non seulement des solutions financières adaptées, mais aussi un accompagnement stratégique pour une agriculture marocaine plus compétitive et durable sur la scène internationale.