Paiements transfrontaliers: du nouveau chez la Banque Populaire

Après le lancement réussi de BP Paytracker, permettant à ses clients de suivre en temps réel leurs virements internationaux, la banque enrichit ainsi sa proposition de valeur dans le domaine des transferts internationaux, annonce la Banque Populaire dans un communiqué.

Swift go est destiné à la clientèle des entreprises pour leurs transactions commerciales et financières, ainsi qu’aux clients particuliers qui souhaitent recevoir et envoyer de l’argent depuis ou vers différentes régions du monde.