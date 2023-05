Prix de l’Excellence APIDE Awards 2023: M2T, filiale du groupe BCP, consacrée à Marrakech

Chaque année depuis une décennie, les APIDE Awards distinguent le projet le plus novateur en matière d’e-gouvernance mais aussi de e-paiement, mobile et de cybersécurité en Afrique francophone. Cette cérémonie de remise de prix récompense les innovations qui se démarquent non seulement par leur excellence technologique, mais aussi, et surtout, par la valeur ajoutée qu’elles apportent au secteur concerné et à l’utilisateur final.

Cette année, le Prix de l’Excellence APIDE Awards est revenu à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour son projet national de généralisation de la couverture sociale au Maroc.

Consciente des enjeux majeurs visant à apporter rapidement une solution efficace pour rendre la couverture médicale accessible à tous les citoyens, la CNSS a mis en place un dispositif multicanal composé d’une offre digitale à travers son portails et son application mobile, en parallèle à un large réseau physique de 10.000 agences de proximité qui offrent des prestations sociales complètes, de l’immatriculation à l’encaissement des cotisations, en passant par le dépôt et le remboursement des dossiers de soins des assurés. En plus de cette solution de proximité, les assurés peuvent s’acquitter de leurs cotisations via des canaux digitaux tels que les comptes de paiement (M-wallet).

La réussite du déploiement géographique de l’assurance maladie dans des délais très courts est le résultat d’une collaboration stratégique avec M2T, acteur technologique et établissement de paiement du groupe BCP.