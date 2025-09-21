Agadir franchit un cap historique: plus d’un million de touristes en huit mois

Agadir marque un tournant inédit dans son histoire touristique. Pour la première fois, la célèbre destination balnéaire, qui inclut les hôtels classés de la ville d’Agadir, Taghazout Bay et Imi Ouaddar, a dépassé le million de visiteurs cumulés sur les huit premiers mois de l’année 2025, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 22 septembre.

Après un mois de juillet prometteur, où la destination avait enregistré une hausse de 10,31% des arrivées et de 9,57% des nuitées par rapport à 2024, soit 839.053 touristes et plus de 3,529 millions de nuitées, la dynamique s’est confirmée en août. Les derniers chiffres du Conseil régional du tourisme (CRT) confirment cette tendance. À fin août, les établissements touristiques classés d’Agadir ont accueilli près de 1,012 million de visiteurs, soit une progression de 9,65% par rapport à la même période en 2024 (923.667 arrivées) et un bond de 25,48% par rapport à 2019, avant la pandémie (807.133 arrivées). «Une performance remarquable, d’autant plus que le marché national continue de reculer légèrement (-2,84%)», lit-on.

Le cumul des nuitées confirme cette forte dynamique avec 4,307 millions de nuitées, en hausse de 8,60% par rapport à 2024 (3,966 millions) et de 15,70% par rapport à 2019 (3,723 millions). Bien que la durée moyenne de séjour ait légèrement diminué, passant de 4,29 à 4,25 jours, le taux d’occupation moyen cumulé a progressé, atteignant 65,93% contre 60,72% en 2024 et 56,04% en 2019, malgré une légère baisse de la capacité litière (-3,63%).

«L’analyse par marchés émetteurs montre des tendances contrastées», souligne Les Inspirations Eco. Le Royaume-Uni se distingue comme le moteur principal de cette croissance, avec une progression spectaculaire de 39,25% en arrivées et 35,26% en nuitées, et une durée moyenne de séjour élevée de 5,62 jours. La France suit avec une augmentation de 13,15% des arrivées, mais ses nuitées ne progressent que de 3,75%, reflétant des séjours plus courts (DMS 4,70 jours). L’Allemagne, en revanche, poursuit son déclin (-13,48% en arrivées, -20,15% en nuitées), tandis que la Pologne s’affirme comme un marché en pleine expansion (+20,80% en arrivées et +12,84% en nuitées).

Le mois d’août 2025 a constitué un véritable moteur pour cette dynamique. Avec 173.734 arrivées, soit +6,58% par rapport à août 2024 et +13,64% par rapport à août 2019, et 778.065 nuitées (+4,41% par rapport à 2024), la destination a enregistré un taux d’occupation de 79,06%, en nette progression par rapport aux années précédentes. La durée moyenne de séjour s’est légèrement réduite à 4,48 jours, mais reste un indicateur d’une fréquentation solide.

Le Royaume-Uni continue de dominer le marché estival avec une hausse de 27,50% des arrivées et 26,89% des nuitées. La France progresse également (+16,89% en arrivées, +5,34% en nuitées), tandis que le marché national, malgré une légère hausse des arrivées (+1,85%), connaît une baisse des nuitées (-1,23%). L’Allemagne poursuit sa tendance baissière (-15,19% en arrivées, -16,02% en nuitées).

Ces résultats confirment qu’Agadir poursuit sa montée en puissance sur la scène touristique internationale, portée par les marchés étrangers, tout en consolidant son socle national. Les professionnels du secteur se préparent désormais à capitaliser sur cette dynamique lors du salon IFTM Top Resa à Paris, prévu du 23 au 25 septembre 2025, afin de séduire davantage de visiteurs et de consolider la croissance de la destination.