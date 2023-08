Aérien: Iberia Express lancera une liaison Madrid-Marrakech en octobre

Iberia Express lancera sa liaison Madrid-Marrakech à partir du 29 octobre prochain. La desserte sera assurée par deux vols quotidiens tout au long de la semaine, précise la compagnie dans un communiqué.

Le lancement de ce vol entre la ville ocre et la capitale espagnole s’inscrit dans le cadre du plan de la compagnie visant à renforcer ses activités au niveau international. Iberia Express, qui desservira 22 destinations au cours de la saison d’hiver 2023-2024, est la compagnie aérienne à bas coûts du groupe Iberia, basée à Madrid, et membre du réseau Oneworld.

Iberia Express exploite des liaisons courtes et moyennes, à la fois pour alimenter le réseau long-courrier de sa société mère et pour opérer dans le segment des vols à bas prix. Avec une flotte de 23 appareils, elle dessert plus de 40 destinations nationales et internationales.