Abattoirs de Casablanca: une production record de plus de 30.000 tonnes de viande rouge en 2025

En 2025, les abattoirs urbains de Casablanca ont franchi un seuil jamais atteint depuis leur création, confirmant leur rôle stratégique dans l’approvisionnement du marché national en viandes rouges. Cette performance exceptionnelle s’inscrit dans un contexte de modernisation progressive du service public, marqué par l’amélioration des standards de qualité, le renforcement des mécanismes de contrôle et l’optimisation des flux de production.

Dans un communiqué, la Société de développement local Casablanca Prestations indique que «les abattoirs ont enregistré en 2025 un chiffre d’affaires et un volume de production records, résultat de la mobilisation coordonnée de l’ensemble des intervenants et des mesures qualitatives mises en œuvre au niveau des produits et des services».

Selon la même source, la production globale a atteint 30.491.652 kilogrammes (kg), soit une hausse de 29% aussi bien en volume de viande qu’en nombre de têtes de bétail abattues par rapport à 2024 où les volumes étaient de 23.623.483 kg, «confirmant ainsi la meilleure performance enregistrée depuis la mise en service des abattoirs», précise le communiqué. Une progression qui témoigne, selon les gestionnaires, de la solidité du modèle d’exploitation et de la pertinence des choix opérés en matière d’organisation et de suivi.

L’amélioration des dispositifs de gouvernance et de traçabilité a également contribué à renforcer la confiance des opérateurs et des usagers. «Les abattoirs de Casablanca continuent de consolider la confiance des professionnels et des bénéficiaires, affirmant leur position de pôle économique collectif de référence à l’échelle nationale», confirme la société gestionnaire. «Ils disposent aujourd’hui d’une capacité avérée à répondre aux besoins des usagers tout en assurant une gestion durable et performante du service», ajoute-t-elle.

Placés sous la supervision de la Commune de Casablanca et gérés par Casa Prestations, les abattoirs s’inscrivent dans une logique de conformité stricte aux normes sanitaires. «Les abattoirs de Casablanca jouent un rôle stratégique dans l’approvisionnement du marché national, à travers une chaîne de valeur respectant l’ensemble des exigences de sécurité sanitaire et les standards internationaux de qualité, notamment les normes ISO», souligne la même source.

Parallèlement à la performance économique, le volet environnemental occupe une place centrale dans la stratégie du site. «Les abattoirs poursuivent leur engagement en faveur du développement durable à travers l’exploitation d’une centrale solaire destinée à réduire l’empreinte énergétique du site», indique Casa Prestations. «Ils disposent également d’une station de traitement et de réutilisation des eaux usées, garantissant une gestion plus efficiente et responsable des ressources hydriques», conclut-on.