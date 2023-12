Qualité et sécurité alimentaire: Casa Prestations modernise la salle des tripes des Abattoirs de Casablanca

Casablanca Prestations renforce le dispositif qualité au sein des Abattoirs de Casablanca. La société de développement local a annoncé ce vendredi, dans un communiqué, l’initiation d’un programme d’expansion et de modernisation de la salle des tripes de ce lieu pionnier de l’abattage de la viande rouge.

La salle des tripes, désormais dotée d’une capacité de vente de 25.000 pièces de tripes d’ovins et de bovins par jour, offre une gamme diversifiée incluant abats rouges, abats blancs, têtes, cervelle et pattes.

Investie à 50% de ses capacités, cette expansion a pour objectif d’offrir une plateforme de commercialisation pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes par jour.

En addition aux certifications ISO 22000 et ISO 9001, le label Halal et les initiatives durables, cette expansion témoigne de la volonté de Casablanca Prestations de favoriser des pratiques saines et durables tout le long de sa chaine de production.