9ème Semaine nationale de l’artisanat: signature de 4 conventions pour dynamiser le secteur

Signature de conventions pour dynamiser le secteur de l'artisanat marocain lors de la 9ème Semaine nationale de l'artisanat, organisée à Rabat du 9 au 15 février 2026. (Y.Mannan/Le360)

Pensée comme un catalyseur des mécanismes d’accompagnement, de l’investissement et de la dynamique exportatrice, la 9ème Semaine nationale de l’artisanat, organisée à Rabat, a été ponctuée par la conclusion de quatre conventions. Ces accords, conclus entre le ministère de tutelle, la Maison de l’Artisan et divers partenaires spécialisés dans le financement et l’exportation, illustrent une volonté ferme de renforcer les chaînes de valeur. Une démarche qui vise à structurer durablement l’écosystème du secteur pour en optimiser la compétitivité.

Au cœur de cette édition figure le Forum international Art and Craft Connect (FIACC), programmé du 9 au 15 février 2026, en présence du secrétaire d’État chargé de l’Artisanat, Lahcen Essaâdi, ainsi que de représentants des fédérations professionnelles. Réunissant près de 400 participants marocains et étrangers, la rencontre a offert un espace d’échanges, de mise en relation et de réflexion autour des leviers de compétitivité de l’artisanat.

Les débats ont particulièrement mis l’accent sur le design, l’accès aux marchés internationaux et la transition numérique, perçus comme des axes décisifs de montée en gamme. D’après les organisateurs, le FIACC vise à fédérer une vision partagée à l’horizon 2030, à accélérer l’export et à connecter les artisans marocains aux opérateurs internationaux.

Prenant la parole, Lahcen Essaâdi a indiqué que les exportations de produits artisanaux ont dépassé 1,3 milliard de dirhams en 2025. Il a également rappelé l’ampleur du tissu productif, estimé à près de 2,6 millions d’artisans et plus de 1.000 coopératives. Le secrétaire d’État a, par ailleurs, plaidé pour l’extension de la couverture médicale à l’ensemble de la profession, soulignant que des chantiers de structuration sont engagés pour faire de l’artisanat un écosystème plus efficient, au service des acteurs du secteur comme de l’économie nationale.

La programmation prévoit également des tables rondes, des ateliers appliqués, des espaces «concept store» de 40 m², des stands d’exposition (9 à 12 m²), des démonstrations de métiers, ainsi que des défilés valorisant le patrimoine artisanal dans des expressions contemporaines.

Les thématiques retenues couvrent notamment le financement de l’entrepreneuriat créatif, les arts numériques, la coopération africaine et l’ouverture vers de nouveaux marchés. Le forum s’inscrit ainsi dans la stratégie de modernisation de la Maison de l’Artisan, orientée vers la promotion et le repositionnement du savoir-faire marocain à l’échelle régionale et internationale.