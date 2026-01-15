En images: à Tanger, la CAN 2025 célèbre l’artisanat marocain et africain

La CAN 2025 se vit autrement à Tanger. Pendant que les stades vibrent au rythme des exploits sportifs, la place des Nations s’anime à son tour avec un salon dédié aux produits traditionnels marocains et africains, pensé comme une vitrine du patrimoine et du savoir-faire du continent.

Portée par le slogan «Le Maroc, champion d’Afrique», la manifestation réunit plus de 34 exposants venus des quatre coins du Royaume, aux côtés de participants représentant plusieurs pays africains.

Du miel des montagnes de l’Atlas aux tapis berbères tissés à la main, en passant par les bijoux et les poteries traditionnels, les visiteurs découvrent une palette de produits. « Le but est de promouvoir le patrimoine culturel et touristique marocain auprès des visiteurs venus d’Afrique, d’Europe et du monde arabe », nous explique Moustapha El Amiry, acteur associatif à Tanger.

Dans ce contexte, le salon s’inscrit dans une démarche globale visant à accompagner la CAN par des actions à forte portée culturelle et touristique. Selon les organisateurs, l’événement attire une affluence importante, réunissant à la fois les habitants de Tanger et des visiteurs venus de tout le Maroc et de l’étranger. Cette dynamique contribue à renforcer l’attractivité de l’espace urbain et à valoriser l’image du Maroc en tant que pays hôte.

Le salon ne se limite pas aux stands. Au programme, des animations, démonstrations artisanales et des séquences documentaires retracent les grandes étapes de la participation marocaine aux compétitions africaines, rappelant que le sport et la culture s’inscrivent dans une même continuité historique.

Le salon se veut également un lieu de rencontre et d’échange. Les visiteurs peuvent interagir avec les artisans, découvrir leurs techniques traditionnelles et repartir avec une part de culture et de mémoire. Une manière de rappeler que la CAN n’est pas seulement un tournoi, mais un moment de rencontre et de célébration du continent africain dans toute sa diversité.