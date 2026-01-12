Espaces artisanaux à Fès: quand la culture accompagne la Coupe d’Afrique

En marge des rencontres sportives, plusieurs espaces dédiés à la promotion des métiers traditionnels ont été mis en place dans la capitale culturelle du Royaume. Cette initiative vise à accompagner l’événement continental par une offre culturelle destinée aux supporters, aux visiteurs marocains et aux touristes étrangers présents à Fès durant la compétition.

L’un des principaux points d’animation se situe au niveau de la fan zone de Oued Fès, où un espace réservé à l’artisanat marocain a été aménagé. Les visiteurs y découvrent des produits variés, allant du zellige traditionnel à la poterie, en passant par le cuir, les bijoux, les objets en bois et certaines spécialités de la cuisine marocaine. Les artisans assurent eux‑mêmes la présentation de leurs créations, dans un cadre marqué par une forte affluence, notamment les jours de matchs.

L’intérêt de ce dispositif réside également dans la diversité du public. Selon Abdellatif Hayssouf, artisan du zellige fassi: «Ce salon permet de présenter notre produit aussi bien aux Marocains qu’aux visiteurs étrangers, notamment à l’occasion de la Coupe d’Afrique, afin qu’ils fassent plus ample connaissance avec le zellige marocain, déjà reconnu à l’échelle internationale».

Cette dynamique ne se limite toutefois pas aux fan zones. En effet, la médina de Fès accueille, elle aussi, plusieurs expositions d’artisanat d’art dans des sites historiques emblématiques. À Hri Boutouil et au Souk Semmarine, les visiteurs ont accès à des espaces mettant en valeur les dimensions historique et africaine de l’artisanat marocain.

Lire aussi : Comment la Coupe d’Afrique a transformé le rythme de la médina de Fès

Dans ce même cadre, un défilé de tenues traditionnelles a été organisé afin de valoriser le caftan marocain. En complément, des stands ont été installés sur les principaux axes de la ville afin d’élargir l’accès aux produits artisanaux.

Cette présence renforcée favorise les échanges avec des visiteurs venus de différents pays africains, notamment la Tunisie, le Nigeria ou le Sénégal, qui découvrent ainsi les composantes de la culture marocaine.

À ce sujet, Kaoutar El Kouih, une artisane présente sur place, souligne: «Des visiteurs de plusieurs pays africains viennent ici découvrir nos produits, notre culture et nos savoir‑faire, qu’il s’agisse du zellige, du cuir ou de la cuisine marocaine.»

Lire aussi : CAN 2025: les Lions de l’Atlas demi-finalistes, Fès en fête

Selon Abderrahim Belkhayat, directeur régional de l’artisanat à Fès, ces actions s’inscrivent dans un programme national lancé à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations, sous l’égide de la Maison de l’Artisan. Des initiatives similaires ont été mises en place dans les autres villes hôtes, aussi bien dans les fan zones que dans les espaces urbains à forte fréquentation.

Le responsable a rappelé ainsi que l’artisanat n’est pas une activité passagère, mais le cœur vivant de l’identité marocaine. Selon lui, l’artisan joue un rôle essentiel dans la sauvegarde du patrimoine et de la culture, en garantissant leur transmission par la pratique, en incitant à la consommation de produits traditionnels et en transmettant ce précieux savoir-faire aux générations futures.

À travers ce dispositif, les organisateurs visent à rapprocher durablement le public du produit artisanal marocain et à rappeler que l’artisanat constitue un élément structurant du patrimoine culturel national, porté par des artisans engagés dans la transmission de ces métiers.