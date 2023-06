5ème édition de Smart Bank de BOA: et les gagnants sont…

Lancé en 2019, le programme national d’Open Innovation territoriale SMART Bank, initié par Bank Of Africa (BOA) en collaboration avec les Centres régionaux d’investissement, les régions, l’OFPPT et le Cluster industriel pour les services environnementaux (CISE), vise à accompagner les bénéficiaires pour une accélération de leur projet et tester ainsi l’impact des solutions proposées à travers des formations et du mentorat.

Lors de la cérémonie nationale de remise des prix aux gagnants, 10 projets parmi les 26 finalistes régionaux ont été retenus par le jury pour bénéficier d’un accompagnement. Les trois projets lauréats ont ainsi partagé une récompense de 45.000 dirhams et vont intégrer directement le réseau d’incubateurs BlueSpace, affilié à Bank Of Africa et ses partenaires.

Le premier prix a été attribué au projet «eSigna», une initiative visant à simplifier l’utilisation de certificats de signature électronique délivrés par les fournisseurs de services de confiance agréés au Maroc. «Recevoir le premier prix Smart Bank est une grande reconnaissance pour l’équipe « eSigna ». C’est une validation de notre engagement à améliorer les processus de signature et à contribuer à la transformation numérique. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre mission de simplifier et de sécuriser les signatures électroniques pour tous», a déclaré Mohamed Amzil, entrepreneur.

«Salmia.ma», une plateforme en ligne dédiée à l’achat de pièces automobiles, a reçu le deuxième prix. Quant au troisième prix, il a été attribué au projet «Africa Recycle», axé sur la création et l’équipement d’une unité de collecte et de tri des déchets ménagers recyclables dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Lire aussi : Smart Bank: 3 projets primés

Dans une déclaration à la presse, Mamoun Tahri, directeur du centre d’intelligence économique de Bank of Africa, a exprimé sa satisfaction quant à la portée régionale du programme d’accompagnement pour cette édition, qui a touché les douze régions du Maroc.

12 régions accompagnées

«Pour la première fois, nous avons pu toucher l’ensemble des douze régions du Maroc. Les meilleurs projets de chaque région ont été sélectionnés pour la compétition nationale. Selon les membres du jury, qui ont participé aux cinq éditions, celle-ci a été la plus mature. Cela témoigne d’une évolution positive de l’écosystème entrepreneurial, avec une maturité croissante des porteurs de projets», a-t-il indiqué.

«Par secteurs, nous constatons depuis deux à trois ans une prise de conscience accrue chez les jeunes des domaines du développement durable et du recyclage. Cette tendance est visible dans nos incubateurs où de nombreux projets concernent le recyclage de l’eau ou des déchets, y compris le textile. Le numérique est également à l’honneur, comme en témoigne le projet gagnant axé sur la signature électronique», a-t-il ajouté.

240 heures de formation

Également impliquée dans l’incubation de projets entrepreneuriaux, la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca a joué un rôle essentiel dans cette édition, tout comme les autres partenaires. Abdellatif Komat, doyen de la faculté, s’exprime avec enthousiasme sur cette initiative: «Ce partenariat avec Bank of Africa a un double objectif pour nous. D’une part, il vise à sensibiliser nos étudiants à l’entrepreneuriat et, d’autre part, à créer des opportunités pour eux d’élaborer leurs propres projets», a-t-il relevé.

À noter que ce programme a rassemblé dans cette cinquième édition quelque 24.000 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat, près de 450 porteurs d’idées accompagnés, à travers plus de 240 heures de formation et coaching et 25 projets finalistes confrontés au niveau national, et ce grâce à la mobilisation de l’ensemble des 12 régions du Royaume et des partenaires locaux. Il s’agit notamment de l’Université Mohammed V, de l’Université Abdelmalek Essaadi, de l’Université Hassan II, de la Cité de l’Innovation de Marrakech, de l’Université Cadi Ayyad et de l’Université Euromed de Fès.