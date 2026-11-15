53 milliards de dirhams d’IDE à fin septembre: l’immobilier, l’automobile et l’hébergement en tête

L’immobilier, l’automobile et l’hébergement sont les principaux secteurs bénéficiaires des IDE au Maroc en 2026.

Les investissements directs étrangers (IDE) enchaînent les records au Maroc. À fin septembre 2026, les recettes générées par ces investissements ont atteint 53,44 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 21,8% par rapport à la même période de l’année précédente, selon les dernières données de l’Office des changes relatives aux échanges extérieurs.

Cette évolution s’inscrit dans une dynamique de croissance soutenue. Entre 2023 et 2026, les IDE ont plus que doublé, enregistrant une progression d’environ 108,16%. Au-delà de cette performance globale, les données de l’Office des changes permettent de cerner les principaux pays investisseurs et les secteurs qui captent l’essentiel des flux de capitaux étrangers.

La répartition géographique des IDE, selon les dernières données disponibles arrêtées au premier semestre 2026, révèle que la France conserve largement sa position de premier pays investisseur au Maroc, avec 11,34 MMDH, soit 29,1% des recettes totales, qui se sont établies à 38,97 MMDH sur les six premiers mois de l’année.

L’évolution des IDE au Maroc à fin septembre entre 2023 et 2026. (Source: Office des changes)

Elle devance nettement l’Allemagne, qui arrive en deuxième position avec 3,41 MMDH (8,8%), suivie par l’Arabie saoudite avec 3,33 MMDH, soit 8,56% des recettes. Les Émirats arabes unis occupent la quatrième place avec 3,28 MMDH (8,4%), tandis que les États-Unis complètent le top 5 avec 3,16 MMDH (8,1%).

L’Espagne se classe au sixième rang avec 2,74 MMDH (7%), devant les Pays-Bas, qui totalisent 1,49 MMDH (3,8%). La Grande-Bretagne contribue à hauteur de 1,25 MMDH (3,2%), tandis que la Suisse et l’Italie affichent chacune environ 1 MMDH, soit 2,6% des recettes.

Parmi les autres pays contributeurs, la Chine émet 730 millions de dirhams (1,9%) pour le Maroc. Elle est suivie de Singapour, avec 551 millions, et de Hong Kong, avec 529 millions. Le Luxembourg et la Belgique affichent respectivement 526 et 520 millions de dirhams. L’Égypte (476 millions) et l’Irlande (441 millions) figurent également parmi les contributeurs recensés.

Répartition des IDE par secteur d’activité à fin juin 2026, en millions de dirhams. (Source: Office des changes)

Secteur d’activité Montant (MDH) Part (%) Activités immobilières 5 141 13,2 Hébergement 5 006 12,9 Industrie automobile 4 918 12,6 Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles 4 162 10,7 Fabrication d’équipements électriques 3 484 8,9 Fabrication d’autres matériels de transport 2 745 7,0 Information et communication 2 299 5,9 Activités financières et d’assurance 1 271 3,3 Industrie pharmaceutique 1 240 3,2 Construction 851 2,2 Autres services 804 2,1 Transports et entreposage 793 2,0 Industries extractives 682 1,7 Agriculture, sylviculture et pêche 655 1,7 Industries alimentaires 643 1,6

Dans leur ensemble, les dix premiers pays et territoires concentrent près de 85% des recettes d’IDE au premier semestre 2026. Cette répartition confirme le poids des partenaires européens traditionnels dans les investissements étrangers au Maroc, notamment la France, l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas. Elle fait également ressortir la place grandissante des capitaux en provenance du Golfe, particulièrement des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite, ainsi que la présence de la Chine.

Du côté des secteurs d’activité, les investissements directs étrangers au Maroc se concentrent également sur quelques branches dominantes. Les activités immobilières arrivent en tête avec 5,14 MMDH au premier semestre 2026, soit environ 13,2% des recettes totales.

L'usine de Renault Maroc de Tanger est la plus grande d'Afrique. Le groupe dispose d'une capacité totale de 440 000 unités qui passera bientôt à 500 000 unités.. DR

Le classement de l’immobilier en première position pourrait notamment s’expliquer par l’attractivité de l’investissement dans ce secteur au Maroc, ainsi que par l’émergence de nouveaux véhicules d’investissement, à l’image des OPCI (Organismes de placement collectif immobilier).

L’hébergement se classe au deuxième rang avec 5 MMDH, soit environ 12,9% du total des recettes d’IDE. Ce positionnement s’explique par l’essor du tourisme marocain, qui continue d’attirer des capitaux étrangers destinés au développement et à la modernisation des capacités d’accueil. L’industrie automobile suit de près avec 4,91 MMDH, représentant près de 12,6% des recettes. Ce niveau confirme l’importance de cette branche dans l’attractivité du Maroc auprès des investisseurs étrangers.

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La fabrication d’équipements électriques constitue une autre branche importante, avec 3,48 MMDH (8,9%). La fabrication d’autres matériels de transport totalise, pour sa part, 2,74 MMDH (7%), tandis que l’industrie pharmaceutique capte 1,24 MMDH (3,2%). Les industries alimentaires enregistrent 643 millions de dirhams (1,6%), devant la fabrication de produits métalliques (537 millions) et l’industrie chimique (391 millions).

Le commerce, la réparation d’automobiles et de motocycles représentent également un pôle important d’attraction des IDE, avec 4,16 MMDH, soit environ 10,7% des recettes du premier semestre. Ce montant se répartit entre le commerce et la réparation d’automobiles, le commerce de gros et le commerce de détail.

Les activités d’information et de communication totalisent 2,29 MMDH (5,9%). Elles comprennent notamment les services d’information, les télécommunications et les activités de programmation, de conseil et autres services informatiques.

Le top 10 des pays émetteurs des IDE à fin juin 2026, en millions de dirhams. (Source: Office des changes).

Pays Montant (millions MAD) Part France 11 348 29,1% Allemagne 3 413 8,8% Arabie Saoudite 3 337 8,6% Émirats arabes unis 3 284 8,4% États-Unis 3 165 8,1% Espagne 2 741 7% Pays-Bas 1 497 3,8% Grande-Bretagne 1 259 3,2% Suisse 1 004 2,6% Italie 1 001 2,6%

Les activités financières et d’assurance mobilisent 1,27 MMDH, soit 3,3% des recettes. Les transports et l’entreposage représentent 793 millions de dirhams (2%).

Les autres branches affichent des montants plus modestes. La construction totalise 851 millions de dirhams (2,2%), devant notamment les industries extractives (682 millions, 1,7%), l’agriculture, la sylviculture et la pêche (655 millions, 1,7%), l’électricité, le gaz et la vapeur (511 millions, 1,3%), les activités spécialisées, scientifiques et techniques (487 millions, 1,2%), ainsi que l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets (488 millions, 1,3%).

La ventilation sectorielle fait ainsi ressortir le poids de l’immobilier, de l’automobile, de l’hébergement, de la fabrication d’équipements électriques et du commerce dans les recettes d’IDE. Ces cinq ensembles représentent, à eux seuls, plus de la moitié des investissements étrangers enregistrés au premier semestre 2026. Une concentration qui souligne le rôle central de ces activités dans l’accueil des capitaux internationaux au Maroc.

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Cette performance prolonge la dynamique observée des IDE ces dernières années au Maroc. Selon le rapport «World Investment Report 2026» de la CNUCED, publié en juillet 2026, le Maroc s’y distingue avec des entrées d’IDE de plus de 3,33 milliards de dollars, en hausse de près de 91% par rapport à 2024 et d’environ 135% depuis 2020. Le rapport relève que le stock d’IDE marocain progresse continuellement, passant de 8,8 milliards en 2000 à 80,8 milliards de dollars en 2025.

Les points forts du Maroc

Parmi les points forts du Maroc en matière d’attractivité pour les IDE, les auteurs du rapport évoquent notamment la plateforme Tanger Med, présentée comme un cas d’école de transformation d’un avantage de localisation en investissements orientés vers l’export. Le cluster automobile se trouve à 35 minutes du terminal portuaire, avec six trains quotidiens en provenance de Renault Tanger Med et deux de Stellantis, réduisant la dépendance au transport routier. La CNUCED souligne l’offre combinée de terrains viabilisés, d’entrepôts «clés en main» et d’un guichet unique, ainsi qu’une coopération avec le port espagnol d’Algésiras pour l’échange de données de traçabilité.

Un aperçu de récents projets urbanistiques et immobiliers au Maroc.

Le Maroc est également identifié comme un nouveau point d’entrée dans la chaîne de valeur du véhicule électrique, aux côtés de l’Inde, du Brésil et de l’Arabie saoudite, grâce à une stratégie industrielle de long terme (Charte de l’investissement de 2022, zones franches, formation). Une giga-usine de batteries a été lancée en 2024 dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, avec un investissement initial d’environ 1,3 milliard de dollars et un potentiel total de 6,5 milliards. Le rapport cite aussi le projet Gotion à Kénitra (production dès 2026, parc éolien de 500 MW et 2 000 MWh de stockage) et le partenariat CNGR–Al Mada à Jorf Lasfar, visant 100% d’électricité verte d’ici fin 2026.

La CNUCED classe le Maroc parmi les pays dont les engagements en énergies renouvelables constituent un avantage de localisation, au même titre que l’Indonésie et le Kenya.

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Le rapport met également en lumière le Fonds Mohammed VI d’investissement (FM6I), véhicule stratégique détenu par l’État, soutenant des projets dans les infrastructures durables, l’industrie, l’innovation, les PME, l’agriculture et le tourisme, via des fonds de co-investissement et des structures de quasi-dette comme CapAccess. Le FM6I a mobilisé environ 1,9 milliard de dollars d’engagements, dont 450 millions apportés directement par le Fonds, en partenariat avec la BEI, la SFI et la BAD.

Dans le classement des dix plus grands projets greenfield annoncés en Afrique en 2025, le rapport cite un projet automobile de Stellantis au Maroc évalué à 1,5 milliard de dollars, soulignant qu’un tel projet manufacturier tranche avec la concentration sectorielle du continent dominée par l’énergie et les mines. Enfin, dans les TIC, le Maroc figure parmi les destinations affichant une nette croissance des investissements greenfield hors secteurs stratégiques, avec une part de marché mondiale passée à 2% sur 2021-2025, un mouvement rattaché notamment à l’intégration régionale.