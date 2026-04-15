L’Office des changes reçoit des entreprises suédoises: le dispositif de change en faveur des IDE détaillé

La rencontre s’est tenue en présence des représentants des directions compétentes du ministère de l’Économie et des Finances. À cette occasion, le directeur de l’Office des changes, Driss Benchikh, a exposé le cadre réglementaire des changes applicable aux investissements étrangers au Maroc, mettant en avant les garanties offertes en matière de liberté d’investissement, de convertibilité des opérations en capital, de transfert des revenus et des produits de cession, ainsi que les facilités change accordées aux étrangers résidant au Maroc.

«Les échanges ont témoigné d’un intérêt affirmé des opérateurs suédois pour l’investissement au Maroc, conforté par les garanties offertes par le dispositif de change marocain, notamment en matière de convertibilité des opérations en capital et de rapatriement des dividendes», lit-on dans un communiqué de l’Office des changes.

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Plusieurs participants ont manifesté leur volonté de renforcer leur présence au Maroc, dans des secteurs en parfaite adéquation avec les priorités stratégiques du Royaume, en particulier dans les domaines de la transition énergétique et du développement durable.

«Cette rencontre confirme l’engagement de l’Office des changes à promouvoir, auprès des investisseurs étrangers, un cadre réglementaire ouvert et favorable au développement des investissements au Royaume, et s’inscrit dans une dynamique soutenue de consolidation des relations économiques et financières entre le Maroc et la Suède», lit-on encore.