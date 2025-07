Office des Changes: les six orientations stratégiques pour 2025–2029

L’Office des Changes a dévoilé sa nouvelle stratégie pour la période 2025-2029. Élaborée de manière participative, cette feuille de route s’inscrit dans la continuité des précédents plans tout en intégrant les évolutions du contexte national et international.

Selon Driss Benchikh, directeur de l’Office, elle vise à mieux répondre aux attentes des usagers et à relever les défis émergents avec efficacité et agilité. Parmi les priorités annoncées: la modernisation de la réglementation des changes, le déploiement d’un contrôle intelligent centré sur les zones à risque, l’amélioration de la production statistique, l’accélération de la transition numérique, et la transformation de la relation usager.

Ce nouveau plan d’action s’inscrit dans une dynamique portée par un engagement fort en faveur du développement des compétences, de la valorisation du capital humain et d’une culture de la performance.

Driss Benchikh souligne qu’il constitue un cadre structurant, réaffirmant le rôle central de l’Office des Changes dans le développement économique du Maroc et la préservation des équilibres extérieurs. Cette nouvelle feuille de route s’articule autour de six axes prioritaires.

Simplifier la réglementation pour plus de clarté

Face à un environnement international complexe et en mutation rapide, l’Office des Changes prévoit de simplifier, adapter et moderniser la réglementation des changes. Objectif: renforcer l’attractivité du Maroc, soutenir la compétitivité des entreprises à l’international, et répondre plus efficacement aux besoins des usagers.

Cette démarche, fondée sur l’innovation réglementaire, s’appuiera sur une concertation continue avec les opérateurs économiques, les institutions financières et les administrations concernées.

Un contrôle intelligent pour une économie plus résiliente

Dans un contexte de multiplication des flux financiers et de nouveaux risques, l’Office place le renforcement du contrôle au cœur de sa stratégie. Le nouveau dispositif reposera sur une analyse fine des vulnérabilités, des outils technologiques avancés et une gouvernance rigoureuse des données.

L’enjeu est double: préserver les équilibres extérieurs du pays et instaurer un climat de confiance durable auprès des acteurs économiques.

La statistique au service de la souveraineté informationnelle

L’Office entend faire de la statistique un levier stratégique. D’ici 2029, il ambitionne de moderniser en profondeur ses dispositifs de production et de diffusion de données, pour en faire un outil d’aide à la décision et de pilotage économique.

L’ouverture maîtrisée des données et l’amélioration de leur qualité permettront de mieux répondre aux besoins des décideurs publics, des entreprises et des partenaires internationaux.

Améliorer la relation usager, en misant sur la proximité

Placer l’usager au cœur de l’action est un engagement fort de l’Office des Changes. Pour y parvenir, il entend renforcer la qualité de service à travers des démarches simplifiées, une meilleure écoute et une relation de proximité.

Une attention particulière sera portée aux Marocains Résidant à l’Étranger. L’unification des canaux de contact et l’optimisation des parcours utilisateurs figureront parmi les leviers clés.

Accélérer la digitalisation et sécuriser les services

La transformation numérique constitue un pilier central de la stratégie. L’Office souhaite proposer des services plus agiles, innovants et sécurisés, tout en renforçant sa propre efficacité opérationnelle.

Dans ce cadre, il prévoit de consolider son architecture numérique et de mettre en place une gouvernance de l’information robuste, capable de répondre aux exigences croissantes en matière de cybersécurité et de traçabilité.

Vers une gouvernance durable et exemplaire

Enfin, l’Office des Changes entend faire de sa gouvernance un levier de transformation interne, d’engagement collectif et de cohérence organisationnelle, en s’appuyant sur un système intégré de pilotage, aligné sur ses orientations stratégiques. Ce dispositif visera à renforcer la lisibilité de l’action, à structurer la prise de décision et à garantir une mise en œuvre coordonnée des priorités institutionnelles.