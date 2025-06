Les douanes et l’Office des changes mettent au jour une fraude de 750 millions de dirhams impliquant des dizaines d’entreprises

Une parfaite coordination entre les services de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et ceux de l’Office des Changes a mis à nu les manipulations frauduleuses d’un réseau composé de dizaines d’entreprises soupçonnées de transactions suspectes, notamment le transfert illégal à l’étranger d’importantes sommes d’argent. Et ce, à travers «des manipulations de déclarations douanières et la falsification de documents», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 26 juin.

D’après les sources du quotidien, «les premières estimations des montants transférés illégalement à l’étranger seraient de l’ordre de 750 millions de dirhams, sous forme d’importations déclarées sur la base de documents falsifiés pendant trois ans».

Ainsi, explique le quotidien, «les investigations routinières des services de l’Office des Changes sur les opérations d’importation et le transfert d’argent aux institutions bancaires ont révélé des données suspectes après leur comparaison avec les déclarations effectuées par les entreprises concernées auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects».

Les mêmes investigations, poursuit le quotidien, ont montré que «les entreprises soupçonnées dans cette affaire avaient falsifié les autorisations de l’Office des Changes, en effectuant plusieurs opérations d’importation avec une seule autorisation qu’elles falsifiaient chaque fois, puis en livraient une copie aux banques pour assurer le circuit des transferts d’argent».

Autant dire que «les opérations d’importation en question n’étaient que des manœuvres pour transférer illégalement des sommes importantes d’argent à l’étranger pour être déposées sur des comptes clandestins», indiquent les mêmes sources. En plus des falsifications des documents de l’Office des Changes et de leur manipulation, les entreprises véreuses gonflaient également les factures des marchandises importées auprès des mêmes fournisseurs, ajoutent les mêmes sources. C’est dire que de nouveaux rebondissements seraient en vue dans cette affaire.