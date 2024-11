L’Office des changes crée une cellule dédiée à l’argent des influenceurs

L’Office des changes a créé une cellule chargée de suivre les transactions numériques et financières des influenceurs dans et hors du Maroc. À sa disposition, l’office peut compter sur une base de données des les transactions financières effectuées entre le Maroc et l’étranger qui lui permet de surveiller les opérations numériques (YouTube, TikTok, Facebook) et le commerce électronique, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 15 novembre. Bank Al-Maghrib et les autres banques fournissent tous les dix jours à l’Office des changes les détails des opérations financières des personnes morales et physiques. Ce contrôle comprend les gains des plateformes des réseaux sociaux transférés au Maroc ainsi que les revenus déposés sur des comptes bancaires à l’étranger.

Des sources officielles indiquent que les revenus des influenceurs marocains se sont élevés à 3 milliards de dirhams entre 2018 et 2022. Une estimation approximative basée sur le suivi des transactions financières. Mais les youtubeurs ne déclarent pas la totalité de leurs revenus. Sur la base des données collectées, l’Office des changes leur demande de fournir les documents et les données détaillées de leurs opérations. La création d’une cellule spéciale par l’Office des changes coïncide avec la décision du gouvernement d’imposer une taxe de 30% sur les profits réalisés par les influenceurs au cours de l’année 2025.

Cette imposition concerne tous les créateurs de contenus sur Internet et particulièrement les influenceurs sur les réseaux sociaux et les plateformes, relaie Al Ahdath Al Maghribia. Des contrôleurs de l’Office des changes vérifient actuellement la véracité des situations financières fournies à la direction des impôts par certains influenceurs soupçonnés d’avoir fait de fausses déclarations. Les autorités financières soupçonnent d’autres influenceurs de transférer une partie de leurs gains à l’étranger pour échapper au fisc.