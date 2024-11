Classement Forbes: voici la liste des influenceurs les plus riches de 2024

Le magazine Forbes vient de dévoiler son classement annuel des influenceurs les plus riches de la planète. Passés maîtres dans l’art de capitaliser sur leur notoriété, ils ont troqué leur casquette d’artiste pour celle d’entrepreneur, et aujourd’hui, leurs fortunes atteignent des sommets. «Les 50 lauréats de la liste Forbes Top Creator 2024 profitent de la croissance de l’écosystème des créateurs (qui compte aujourd’hui près de 50 millions de personnes). Cette année, les créateurs ont gagné près de 720 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, soit une augmentation de 20 millions de dollars par rapport à 2023», annonce Forbes.

Ainsi, poursuit la publication si certains gèrent leurs propres marques, vendant des hamburgers, des ustensiles de cuisine, des chaussures, des boissons énergisantes et du café dans tout le pays, d’autres ont délaissé les écrans de téléphone pour les médias grand public et la création de studios de streaming.

Pour établir ce classement, Forbes explique avoir analysé «les données sur les revenus bruts estimés, le nombre d’abonnés, les taux d’engagement et les activités entrepreneuriales de milliers de personnalités Internet avec l’aide de la société de marketing de créateurs Influential».

Lire aussi : Kenza, Zina, Radia, Mehdi… les influenceurs virtuels sont parmi nous, et c’est flippant!

En première place de ce classement, on retrouve l’américain MrBeast, de son vrai nom James Donaldson, influenceur le plus suivi au monde avec 500 millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux, dont 320 millions sur Youtube. En 2023, l’Américain de 26 ans a atteint 9 milliards de vues, l’équivalent selon Forbes d’un bénéfice de près de 85 millions de dollars avec un taux d’engagement moyen de 2,38%. Sans compter les revenus de ses quatre sociétés, parmi lesquelles des sociétés de production.

En deuxième place, un autre adepte de Youtube, l’Américain Dhar Mann, qui compte 120 millions d’abonnés et quatre entreprises dont une marque de beauté et une agence de création. Spécialisé dans un contenu instructif qui traite en priorité du racisme et des inégalités, il aurait engrangé près de 45 millions de dollars en 2023 via Google Adsense et ses partenariats avec des marques notamment WhatsApp, Universal et le développeur de jeux SocialPoint.

Pour compléter le Top 3; on retrouve ensuite Matt Rife, un Américain de 29 ans qui compte 30,4 millions d’abonnés. Celui-ci a mis sa notoriété sur les réseaux sociaux au profit de ses One man show, dont son deuxième spectacle, intitulé Lucid, est l’une des émissions spéciales les plus regardées de l’année sur Netflix. Outre les spectacles, il est aussi à la tête de trois entreprises et comptabilise un bénéfice estimé à 50 millions de dollars selon Forbes.

L’influenceuse Charli D’Amélio se classe en 4ème position avec 23,5 millions de dollars, suivie par les jumeaux Stokes (20 millions de dollars), Dixie d’Amelio (14,6 millions de dollars), Mark Rober (25 millions de dollars), Alex Cooper (22 millions de dollars), Rhett et Link (36 millions de dollars). Enfin, en 10ème position, on retrouve Khaby Lame, le tiktoteur italien spécialisé dans les vidéos humoristiques, avec un bénéfice de 20 millions de dollars cette année.

Selon Forbes, l’industrie des influenceurs est estimée à 250 milliards de dollars aujourd’hui, et Goldman Sachs prédit que ce chiffre atteindra près de 500 milliards de dollars d’ici 2027.