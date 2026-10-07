«Unethical», le titre de Faouzia, dépasse les 100 millions d’écoutes sur Spotify

Une esthétique d’un autre temps, des textes confessionnels, une voix de formation classique… Faouzia ne passe pas inaperçue. La chanteuse maroco-canadienne, de son vrai nom Faouzia Ouihya, vit un tournant avec «Unethical». Le titre a franchi les 100 millions d’écoutes sur Spotify, où il figure désormais dans le top 150, et a fait son entrée à la 97e place du Billboard Canadian Hot 100 (classement daté du 19 septembre). C’est le premier passage de l’artiste, qui se produit désormais en indépendante, dans ce palmarès.

Un succès qui prend son temps

«Unethical» est sorti il y a un peu plus d’un an, en amont du premier album de Faouzia, «Film Noir» (novembre 2025). Son ascension doit beaucoup à un regain de popularité sur les réseaux sociaux, au moment où l’artiste publiait une édition deluxe du disque. Le 2 septembre, le morceau est devenu son premier à dépasser le million d’écoutes quotidiennes sur Spotify.

Lire aussi : La chanteuse marocaine Faouzia se produira au festival Lolapalooza de Chicago

Le magazine spécialisé Billboard décrit le titre comme une ballade pop orchestrale et dramatique, aux accents cinématographiques proches de ceux des années 2010. Il raconte la trahison au sein d’une relation toxique, sur un arrangement ample et sombre qui laisse toute la place à la puissance vocale de la chanteuse. Le clip résume à lui seul l’univers du morceau. Faouzia, en robe de mariée, y assiste à son propre enterrement, image du deuil des rêves auxquels elle a renoncé en restant dans une relation toxique. Le choix de la musique plutôt que de l’homme qu’elle aime donne au titre une résonance particulière pour elle, et le succès continue de la surprendre.

Chanteuse, autrice-compositrice et multi-instrumentiste de formation classique, Faouzia a lancé sa carrière en 2018 avec «Bad Dreams». Elle s’est fait connaître avec «Tears of Gold» (2019) et «Minefields» (2020), et a collaboré avec John Legend, Kelly Clarkson et David Guetta. Variety et Entertainment Weekly l’ont distinguée parmi les «artistes à suivre».