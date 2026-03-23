Culture

La chanteuse marocaine Faouzia se produira au festival Lolapalooza de Chicago

La chanteuse marocaine Faouzia.

La chanteuse marocaine Faouzia.

Faouzia est de retour sur le devant de la scène avec une participation très remarquée, et attendue, sur la scène de l’un des plus célèbres festivals du monde.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 17h30

Du 30 juillet au 2 août, le célèbre festival Lolapalooza se tiendra à Chicago avec au programme plus de 165 artistes, réunis sur plusieurs scènes aux influences pop, rap, électro et rock.

Aux côtés de têtes d’affiche majeures telles que Tate McRae, Olivia Dean, Jennie, Lorde, Charli XCX et The Smashing Pumpkins, la chanteuse marocaine Faouzia se produira le premier jour du festival, au Grant Park de Chicago.

Lire aussi : À Marrakech, la chanteuse marocaine Faouzia performe sur scène pour la maison de couture italienne Valentino

Une belle consécration pour l’artiste casablancaise qui vient de sortir un premier album très attendu, intitulé Film Noir et qui se classe dans les charts de plus de 45 pays sur Apple Music, notamment au Canada, aux Pays-Bas, en Espagne et en Allemagne.

Lolapalooza, qui compte comme l’un des plus grands festivals au monde depuis sa création en 1991, rassemble chaque année des centaines de milliers de festivaliers et rayonne également à l’international avec des éditions organisées au Chili, en Argentine, en Allemagne, en France et en Inde.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 17h30
#Musique#concert#Festival

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