Un road trip entre Alger et l’Amérique: parution de «À la recherche de Glitter Faraday», de Kebir Mustapha Ammi

«A la recherche de Glitter Faraday», le nouveau roman de Kebir Mustapha Ammi paru aux éditions Projectîles, est disponible dans les librairies françaises depuis jeudi 11 mai, en attendant d’arriver au Maroc dans les semaines à venir.

Le nouvel opus de Kebir Mustapha, qui arrive quatre ans après «Ben Aïcha», est un road trip qui invite le lecteur à suivre les pas d’un écrivain qui se rend en Amérique à la recherche d’un certain Glitter Faraday. Le protagoniste souhaite retrouver un manuscrit confié à cet homme il y a plus de quarante ans à Alger, à l’époque où la ville accueillait plusieurs mouvements de libération, parmi lesquels les Black Panthers.

«C’est une plongée dans l’Amérique noire. Le personnage est fictif mais il est naturellement nourri par la réalité», affirme l’auteur dans une intervention radiophonique, rappelant que le roman est aussi une plongée dans la mémoire maghrébine.

«Tissé avec les voix de deux autres personnages étroitement liés mais qui ne se connaissent pas –un Indien et une blanche–, le récit de Glitter Faraday traverse l’Histoire et les fureurs du Vietnam, de la ségrégation. Il respire l’euphorie des révolutions, dans l’urgence compulsive, heurtée, du souvenir», écrit à son tour l’éditeur dans le texte de présentation.

La couverture du roman "A la recherche de Glitter Faraday".

Fidèle à sa démarche artistique qui interroge l’Histoire et les faits, Kebir Mustapha Ammi, né à Taza de mère marocaine et de père algérien, est toujours soucieux, et peut-être aujourd’hui plus que jamais, d’aller constamment «à la recherche de soi et des autres».

Et peu importe s’il ne trouve pas de réponse à ses questions, car l’essentiel pour lui c’est de ne jamais hésiter à en poser. Histoire d’assumer son rôle et sa mission de créateur, et d’exploiter dans une démarche positive l’arme dont il dispose: la littérature.