Un budget de 5,9 millions de dirhams alloué au soutien des projets théâtraux en 2025

Siège du ministère de la Jeunesse, de la Cuture et de la Communication. . DR

Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication vient d’annoncer la mobilisation d’un budget de 5,9 millions de dirhams pour financer des projets d’œuvres théâtrales dans le cadre de la deuxième session de l’année 2025. Cette décision fait suite à l’examen de 96 dossiers de candidature par la Commission à la Direction des arts, présidée par Abdelilah Ajel, qui a finalement retenu 47 projets pour bénéficier du soutien, dans la limite d’une enveloppe budgétaire de 6 millions de dirhams dédiée aux tournées théâtrales nationales.

Ce programme prévoit la tenue de six représentations réparties dans plusieurs régions du Maroc, offrant ainsi une visibilité accrue au théâtre national.

En tête des bénéficiaires figure la troupe «Horizons Nouveaux de la Culture», dont la pièce Brinda a reçu une subvention de 190.000 dirhams, soit le montant le plus élevé accordé lors de cette session. La même somme a été accordée à la pièce Dalia de la troupe «Aquarium» ainsi qu’à Houm de la troupe «Anfas pour la Culture et l’Art». À l’autre extrémité, onze pièces ont reçu un soutien de 100.000 dirhams chacune, parmi lesquelles figure Makanch Ala El Bal de la troupe «Zoom pour la Culture». Par ailleurs, la troupe «Les Étoiles pour l’Art Théâtral et le Développement Culturel de Témara» a bénéficié d’une enveloppe de 180.000 dirhams pour sa pièce Doha.

Les œuvres retenues explorent des thématiques diverses, allant de l’enfance au monde du travail, en passant par des récits personnels et des problématiques sociales contemporaines.