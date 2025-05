Théâtre: Casablanca accueille la 3ème édition du Tournoi international d’improvisation

Après deux éditions couronnées de succès, la Fondation Al Mada et la compagnie d’improvisation théâtrale Caz’impro annoncent la 3ème édition du Tournoi international d’improvisation de Casablanca (TIIC), qui se tiendra les 16 et 17 mai à la Villa des arts de Casablanca.

Cette compétition réunira quatre équipes, venues de Suisse, de Belgique, de France (Corse) et du Maroc, pour deux soirées placées sous le signe de l’improvisation théâtrale. Au programme: des comédiens s’affronteront lors de matchs structurés autour de thèmes imposés par un arbitre, selon les règles officielles du «match d’impro». À l’issue de chaque performance, le public, en interaction directe avec la scène, sera invité à voter pour départager les équipes.

Démocratiser le théâtre d’improvisation

Inspiré du format canadien, le concept hybride de tournoi d’improvisation mêle théâtre, esprit d’équipe et compétition. Il s’est affirmé au fil des années comme une discipline artistique à part entière, populaire dans de nombreux pays francophones. Le TIIC ambitionne de promouvoir et de démocratiser cette discipline de théâtre au Maroc, en la rendant accessible à un public plus large.

Lire aussi : Théâtre: le Maroc remporte le 2ème Tournoi international d’improvisation

C’est ainsi qu’en parallèle de la compétition, un atelier gratuit d’initiation à l’improvisation sera proposé durant la journée du samedi 17 mai. Animé par les comédiens invités, il offrira aux amateurs une occasion de plonger dans l’univers de l’improvisation théâtrale et d’en découvrir les bases.

Créée en 2018, Caz’impro, organisatrice du TIIC, est une troupe marocaine engagée dans la diffusion et la valorisation de l’improvisation théâtrale. Active à Casablanca à travers des spectacles réguliers, elle s’est aussi produite sur la scène internationale, notamment en Suisse et en France.