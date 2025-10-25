Tricintour III: nouvelle traversée metal entre le Maroc et l’Espagne

Et de trois pour la tournée Tricintour. Lancée par le Collectif Axis of Rock, composé de musiciens, d’organisateurs et de passionnés de la scène rock/metal, cette initiative vise à créer des ponts concrets entre artistes marocains et espagnols, tout en diffusant le metal sur différentes scènes locales.

Après une première édition réunissant Lazywall (Maroc) et Los Jinetes del Rayo (Espagne), puis une deuxième avec Sakadøya (Maroc) et Verdugo (Espagne), Tricintour III monte en puissance avec une nouvelle affiche maroco-espagnole taillée pour la scène.

Cette troisième édition accueille Red Eye, groupe de stoner rock originaire de Málaga. Avec leur nouvel album III, ils développent un univers dense et cinématographique, entre lenteur hypnotique et envolées sonores.

«Tricintour n’est pas une tournée comme les autres: c’est un rendez-vous régulier entre la scène metal marocaine et la scène metal espagnole, pensé pour favoriser l’échange artistique et l’expérience live», déclarent les organisateurs dans un communiqué.

À leurs côtés, Chikno, groupe marocain aux sonorités tranchantes et à l’identité bien marquée, explore un metal frontal, enraciné dans le contexte local tout en bousculant les codes préétablis.

Trois villes accueillent cette tournée:

Tanger – 23 octobre au Dabatek, à 19h45

Rabat – 24 octobre au Café La Scène, à 20h45

Casablanca – 25 octobre au Backstage, à 16h00