Tremplin L’Boulevard 2025: rencontre avec New Hate, les gagnants du 2ème prix Rock-Metal

Le groupe casablancais New Hate, gagnant du 2ème prix du Tremplin L'Boulevard 2025 dans la catégorie Rock-Metal. (Q.Chabâa/Le360)

Durant quatre jours, la 23ème édition du festival a une fois encore prouvé que L’Boulevard reste le rendez-vous incontournable des musiques urbaines et alternatives au Maroc. Entre le 18 et le 21 septembre, les finalistes du Tremplin ont révélé toute l’ampleur de leurs talents.

Dans la catégorie Rock-Metal, le premier prix est revenu à Manic Attack de Témara, tandis que le groupe casablancais New Hate, formé en 2024, s’est distingué avec une seconde place.

New Hate, une identité brute et plurielle

Créé à Casablanca, New Hate puise son énergie dans un son brut, fusionnant metal alternatif, grunge, nu metal, heavy et hard rock. Leurs morceaux en darija mêlent intensité et identité. Influencés par Audioslave, System of a Down, Alter Bridge ou encore Metallica, les musiciens revendiquent une pluralité sonore assumée.

«Nous avions l’habitude de venir au L’Boulevard en tant que spectateurs. Cette année, nous avons franchi une étape importante en participant pour la première fois au Tremplin», confie le parolier du groupe, quelques heures avant la montée sur scène. Pour l’occasion, New Hate avait préparé un set inédit, appelé à évoluer en EP.

Concernant la place du rock-metal dans le paysage musical marocain, le groupe se veut optimiste: «Il y a aujourd’hui un regain mondial pour ce style, et les Marocains en bénéficient aussi. La communauté rock-metal est bienveillante et nous avons la chance d’avoir à Casablanca des salles de répétition. Nous espérons que cela s’étendra à d’autres villes.»

Grâce à leur distinction, New Hate bénéficie, comme les autres lauréats, d’une formation intensive au Boultek et au Technopark, d’un enregistrement professionnel au studio Hiba ainsi que d’une dotation de 5.000 dirhams.

Manic Attack, l’énergie trash de Témara

Manic Attack s’est formé en 2024 à Témara. Le groupe, composé d’Oussama Bodalla (chant/basse), Youssef Akbour et Rachad Mazouzi (guitares), et Oussama Ziadi (batterie), revendique une identité thrash influencée par Slayer, Megadeth ou Testament. Leur devise: «Thrash ’w’ Zho!», portée par un son rapide, tranchant et frontal.

Des talents issus de tout le pays

Depuis 1999, le Tremplin L’Boulevard s’impose comme un véritable laboratoire de la scène musicale marocaine. Plus qu’un concours, il offre un espace d’apprentissage et d’expérimentation pour les artistes émergents. Cette année, pas moins de 340 candidatures ont été reçues, parmi lesquelles 15 projets finalistes ont été retenus par un jury indépendant.

Pendant trois jours, le public du R.U.C. a vibré au rythme des prestations live. À l’issue des finales, six lauréats – deux par catégorie – ont été distingués.

Palmarès 2025

Rap/Hip-hop

1er prix: Al 7assan (Agadir)

2ème prix: Vlien (Salé)

Fusion/Autres musiques actuelles

1er prix: Imadriwen (Ouarzazate)

2ème prix: Badil (Mohammedia)

Rock/Metal

1er prix: Manic Attack (Témara)

2ème prix: New Hate (Casablanca)