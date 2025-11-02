Culture

Tribune. «Demain est enfin libéré»

L'écrivain Kebir Mustapha Ammi.

TribuneL’écrivain franco-marocain Mustapha Kebir Ammi réagit à la résolution historique du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara par un texte lyrique, résolution projeté vers un avenir lumineux pour les peuples du Maghreb. Il a choisi d’emprunter le titre de ce texte à un poème de son ami Kaïsse Ben Yahia.

Par Kebir Mustapha Ammi
Le 02/11/2025 à 09h22

Sa Majesté n’a eu de cesse de tendre la main à l’Algérie et de mettre en avant la fraternité qui unit les peuples du Maghreb.

C’est ce seul chemin pavé de lumière qu’il nous faut suivre.

Il n’y a pas d’autre route pour le Maghreb, s’il l’on veut que ce bout de continent apporte sa pierre à l’édification d’un monde en paix.

La raison a prévalu et apporté son soutien à la raison.

Les divisions ont trop pris nos peuples en otage et retardé la naissance d’un Maghreb uni.

Demain se prépare sous nos yeux.

Demain se bâtit avec les pierres du présent.

Demain est un horizon que nous espérons paisible.

Demain doit être une rive sereine pour ceux qui viendront après nous et qui nous tiendront comptables de ce que nous avons fait ou manqué de faire.

Demain est une terre nouvelle où fleuriront tous les printemps que cette nouvelle rend possibles.

À mes sœurs et frères du Maghreb.

À ceux qui veulent laisser toutes les blessures et déchirements derrière nous.

À ceux que l’avenir et l’humanité passionnent.

À ceux qui veulent écrire une nouvelle page et qui portent le Maghreb chevillé à leur âme.

À tous ceux qui croient aux jours à venir.

À toutes mes sœurs et frères du Maghreb, je rappelle que les liens qui nous unissent sont plus forts que ce qui nous sépare.

À tous ceux-là, je dédie ces lignes en espérant que la paix ne trouve plus jamais d’adversaire parmi nous.

#Sahara#Kebir Mustapha Ammi#Maghreb#le Roi Mohammed VI#Algérie

