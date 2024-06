De l’art de créer du bonheur

Sur la côte, à Témara, à un jet de pierre de Rabat, on franchit le seuil du Gusto et c’est une autre durée et un lieu paisible, où l’on goûte aux plus belles saveurs.

C’est un ami qui m’a conduit dans cet endroit simple, où l’on découvre que Theodore Zeldin a raison d’écrire que «la gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur». Ce que le sociologue anglais a écrit n’a jamais été aussi vrai. S’il m’était possible de le convier à partager une collation, c’est là que je le conduirais sans hésiter.

Nous cherchions un lieu pour nous restaurer et je ne connais pas toutes les ressources de la capitale. Mon ami a proposé le Gusto. J’ai eu raison d’accepter son choix.

Le Gusto est une enclave exquise. Les produits y sont frais et le service impeccable. Je n’en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce lieu rare et sa Carte élaborée avec soin.

Une belle expérience humaine attend ceux qui y vont, il n’est nul besoin de franchir de lointains horizons et des chemins escarpés pour vivre des émotions fortes.

Gardez cela en tête et rendez-vous au Gusto, vous serez payés en retour.

Si j’ignorais qu’un tel lieu existait, je n’attends que de m’y rendre de nouveau. Il faut que des auberges ou cantines de cet ordre se multiplient. Elles nous grandissent, car elles font honneur à notre humanité.

Le Gusto est un temple du cœur et de la gastronomie, c’est un lieu où on célèbre l’art culinaire et la solidarité.

Un dernier mot avant d’achever ce propos. J’accepte que vous me disiez que j’ai trahi votre confiance si par extraordinaire vous n’étiez pas conquis. Mais cela ne surviendra pas, j’en suis convaincu. Car la devise du Gusto est d’être aux petits soins avec celui qui franchit le seuil de cette maison inattendue.

On repart heureux de cet endroit unique avec le sentiment d’avoir gagné de vrais amis.

C’est le Centre d’insertion et d’aide par le travail (CIAT) qui a parrainé l’ouverture de ce restaurant et qui s’active pour en ouvrir d’autres, afin de changer notre regard sur le handicap.

Le Gusto, Ouvert 7/7, de midi à 23H00. Lot n°3, quartier Oulad M’Taa, Témara.