Tremplin L’Boulevard 2026: 15 artistes et groupes sélectionnés pour la scène du RUC à Casablanca

Le Tremplin L'Boulevard ouvre une nouvelle fois sa scène aux talents émergents venus de tout le Royaume.. Brahim Taougar - Le360

La sélection officielle du Tremplin L’Boulevard 2026 est désormais connue. Du 17 au 20 septembre, au stade du RUC à Casablanca, le concours dédié aux jeunes talents de L’Boulevard réunira 15 artistes et groupes retenus dans trois catégories: sept en rap/hip-hop, quatre en rock/métal et quatre en fusion/autres musiques actuelles. Ils défendront leurs projets sur scène devant le public et un jury de professionnels.

Depuis sa création en 1999, le Tremplin s’est imposé comme un véritable révélateur des musiques actuelles au Maroc. Il offre à des artistes émergents l’opportunité de se confronter à l’épreuve du live, de bénéficier du regard de professionnels et de franchir une étape décisive dans leur parcours.

Cette année encore, les candidatures sont arrivées de l’ensemble du Royaume: Rabat, Boumalne Dadès, Kénitra, Zagora, Khouribga, Oujda, Marrakech, Salé, Berkane, Guelmim, Errachidia, Agadir ou encore Es-Smara. Si toutes ne déboucheront pas sur une place au Tremplin, elles témoignent de la vitalité de la scène musicale marocaine. Aux quatre coins du pays, des artistes composent, enregistrent, expérimentent et façonnent les musiques actuelles, confirmant le dynamisme d’une nouvelle génération de créateurs.

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La catégorie Rap/Hip Hop confirme une nouvelle fois son poids dans les candidatures reçues. Par le volume de dossiers, mais aussi par la diversité des écritures et des esthétiques proposées, elle témoigne de la place centrale qu’occupe aujourd’hui cette scène dans les musiques actuelles au Maroc.

Les artistes sélectionnés se produiront au stade du R.U.C à Casablanca: le 17 septembre pour la catégorie Rap/Hip Hop, le 18 septembre pour la catégorie Fusion/Autres musiques actuelles et le 19 septembre pour le Rock/Metal. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 20 septembre 2026.

Dans chaque catégorie, le premier prix est doté de 15.000 dirhams, tandis que le deuxième est assorti d’une dotation de 10.000 dirhams.

Les lauréats des premier et deuxième prix bénéficieront également d’une semaine de formation, organisée du 21 au 27 septembre 2026, ainsi que de l’opportunité d’enregistrer un titre au Studio HIBA.

Les projets sélectionnés:

Catégorie Rap/Hip-Hop

Sur scène jeudi 17 septembre 2026

Funk Clan (Salé)

BrownY Original (Casablanca)

Koga (Oujda/Ahfir)

Yuzy (Salé)

Shinohidden (Berkane)

Strong & Qweta (Casablanca)

Dgueulasse Gold (Salé)

Catégorie Fusion/Autres musiques actuelles

Sur scène vendredi 18 septembre 2026

Arinass (Fès)

Oxor (Marrakech)

Ighouliden Band (Agadir)

Metrotune (Casablanca-Settat)

Catégorie Rock/Metal

Sur scène samedi 19 septembre 2026

Anora (Kénitra)

Darih (Casablanca)

Lixivia (Salé)

2min Away (Casablanca)