Street art à Casablanca: quand les murs racontent l’histoire et l’identité de la ville

Une fresque réalisée par Amin Brush sur la place maritime de la mosquée Hassan II. (A.Gadrouz/ Le360)

Le street art, longtemps associé à une pratique artistique alternative, s’impose peu à peu comme une forme d’expression qui contribue à transformer le regard porté sur la ville. Entre fresques monumentales, inspirations patrimoniales et influences contemporaines, l’art urbain invite à repenser la place de la création artistique dans l’espace public.

Avec son architecture contrastée, sa diversité culturelle et son rythme effervescent, Casablanca offre un cadre particulier à l’expression artistique urbaine. Ses murs peuvent devenir des supports de création qui dialoguent avec l’histoire de la ville, ses habitants et les nouvelles générations.

Pour l’artiste muraliste Amine Hajila, connu sous le nom de Amin Brush, le street art au Maroc a considérablement évolué et commence à occuper une place plus importante dans le paysage culturel national. Toutefois, son potentiel reste encore largement à explorer. «Casablanca, avec son énergie, sa diversité et son histoire, est un terrain d’expression exceptionnel», souligne-t-il.

Fresque murale d'Amine Brush (rs).

L’artiste considère que les murs peuvent dépasser leur fonction matérielle pour devenir des espaces de dialogue entre les habitants, leur mémoire collective et les générations actuelles.

Cette évolution pose également la question de l’intégration de l’art dans l’environnement urbain. Les fresques peuvent contribuer à renouveler l’image de certains espaces, à attirer l’attention sur des lieux parfois ordinaires et à rapprocher la création artistique du grand public. Contrairement aux œuvres exposées dans les galeries, elles s’inscrivent dans le quotidien des habitants et sont accessibles à tous.

Pour autant, le développement du street art ne se résume pas à multiplier les interventions sur les façades. «L’enjeu consiste surtout à donner du sens à ces créations et à construire une scène artistique durable, dans laquelle les artistes marocains peuvent être reconnus et vivre de leur travail, au Maroc comme à l’international», insiste Brush.

Derrière les couleurs et les compositions graphiques, les fresques urbaines portent souvent une identité et un univers propres à chaque artiste. Chez Amin Brush, la création repose notamment sur un dialogue entre les racines marocaines et les influences contemporaines.

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L’artiste puise son inspiration dans le patrimoine national, les objets anciens, la culture amazighe, mais également dans l’univers du hip-hop et du graffiti. Des références qu’il revisite à travers une approche contemporaine, afin de leur donner une nouvelle dimension visuelle et de les rendre accessibles à d’autres générations.

Son objectif est de montrer que le patrimoine ne se limite pas à une mémoire figée dans le passé. Il peut continuer à évoluer, à se réinventer et à nourrir de nouvelles formes de création. «Chaque fresque est pour moi une manière de raconter une histoire», explique-t-il, en insistant sur l’importance du message transmis par ses œuvres. Au-delà de la recherche esthétique, l’artiste souhaite laisser une empreinte positive dans les esprits et privilégie l’impact de ses créations auprès du public.

Cette démarche met en lumière une autre dimension du street art: sa capacité à faire dialoguer mémoire et modernité. En intégrant des références culturelles marocaines dans des œuvres visibles au quotidien, les artistes peuvent contribuer à valoriser des éléments du patrimoine tout en les inscrivant dans les expressions artistiques actuelles. À Casablanca, où différentes influences architecturales et culturelles se côtoient, cette rencontre entre héritage et modernité constitue une piste d’expression particulièrement riche.

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Si le street art gagne progressivement en visibilité, sa reconnaissance comme activité professionnelle demeure un enjeu important. La réalisation d’une fresque implique bien davantage que l’application de peinture sur un mur: elle nécessite une phase de recherche, la conception d’un projet, une maîtrise technique, du matériel adapté et un temps de réalisation qui peut s’étendre sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Brush insiste sur la nécessité de mieux faire comprendre cette dimension du métier. Derrière chaque œuvre se trouvent un travail de création, des compétences et des moyens qui doivent être pris en compte dans les projets artistiques.

La question du financement représente également un défi. «Pour permettre à la scène marocaine du street-art de se développer durablement, il est nécessaire de disposer de budgets adaptés, de collaborations sérieuses et de meilleures opportunités professionnelles», estime l’artiste.

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La visibilité des créateurs constitue une première étape, mais elle ne suffit pas à garantir la pérennité de leur activité. La reconnaissance doit aussi se traduire par des commandes, des partenariats et des projets permettant aux muralistes de poursuivre leur travail dans des conditions professionnelles.

Ces enjeux soulèvent ainsi la question de la place accordée à l’art urbain dans les initiatives culturelles et les projets d’aménagement des villes. Le développement de collaborations entre artistes, acteurs culturels et porteurs de projets pourrait contribuer à créer un cadre plus favorable à cette discipline.

Au-delà de Casablanca, Brush souhaite poursuivre le développement de son univers artistique et faire connaître l’identité marocaine à travers ses fresques. Ses participations à des projets et à des festivals à l’étranger lui permettent de partager ses inspirations avec d’autres publics et de créer des passerelles entre le patrimoine national et la scène artistique internationale.

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«Mon ambition est de voir mon travail reconnu pour son authenticité, ses références culturelles et les histoires qu’il porte, tout en laissant une trace positive dans les lieux où j’interviens et auprès des personnes qui découvrent mes créations», conclut-il.

À Casablanca, le street art ouvre ainsi une réflexion plus large sur la manière dont une ville peut raconter son histoire à travers ses murs. Entre valorisation du patrimoine, renouvellement des espaces urbains et reconnaissance des artistes, cette forme d’expression dispose de différentes pistes de développement.

Reste à savoir comment cette dynamique pourra se consolider dans les années à venir, afin que les fresques ne soient pas seulement des interventions ponctuelles, mais deviennent aussi le reflet d’une scène artistique marocaine durable, reconnue et capable de faire rayonner son identité au-delà des frontières.