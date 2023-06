Fresques murales: Casablanca, une galerie d’art à ciel ouvert

Sur les murs du quartier El Hank, à Casablanca, des portraits d'Achraf Hakimi, Yassine Bounou et Walid Regragui.

Casablanca est devenue une galerie d’art à ciel ouvert. De nombreuses fresques colorent les murs de ses immeubles, visibles sur plusieurs artères de la ville: Bourgogne, boulevard Ghandi, Sidi Bernoussi, Hay Mohammadi, Maârif, Ibnou Sina, l’ancienne médina...

Chaque œuvre raconte une histoire et fait voyager les Casablancais, devenus passagers le temps d’admirer une toile sur béton. Autant de couleurs et de sujets tantôt abstraits, tantôt figuratifs déclinés en portraits et paysages.

Les Casaouis sont invités à plonger dans un océan de signes, de formes, de couleurs mais aussi de thématiques variées: portraits d’artistes, de comédiens marocains, des portraits de dessins animés ou encore des paysages sur l’architecture marocaine.

A Bourgogne, des portraits des joueurs de l’équipe nationale de football, réalisés récemment pour immortaliser l’exploit des Lions de l’Atlas au Mondial qatari, saisissent et émerveillent les passants. On entendrait presque fuser le fameux «sir, sir, sir!».