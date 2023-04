Casa Art Way: des fresques murales pour remercier les Casablancais

Le tramway de Casablanca a fêté ses dix ans en décembre dernier. A cette occasion, Casatramway a mené une enquête de satisfaction auprès des voyageurs pour recueillir leur ressenti et comprendre leurs attentes et leurs besoins. Résultat: 94,7% des usagers du tramway de la métropole se sont dits satisfaits et 95% disent s’y sentir en sécurité et le recommandent.

Ces résultats ont été partagés publiquement jeudi 20 avril 2023 par Shada Taib, directrice de la communication de Casa Transports, lors d’une conférence de presse organisée au centre de maintenance de Sidi Bernoussi.

Cette rencontre a été également l’occasion de découvrir les images des 15 œuvres de street-art réalisées par le collectif Placebo. Il s’agit d’un parcours artistique intitulé «Casa Art Way» et qui s’étend sur les 15 stations des deux lignes du tramway de Casablanca, à raison d’une œuvre par station. «Pour remercier nos clients usagers, nous avons fait appel à ce collectif et nous leurs avons demandé de réaliser des œuvres sur la base des messages et mots clefs puisés dans les résultats de l’étude de satisfaction», a précisé Shada Taib pour Le360.

Le travail du collectif a duré environ 6 mois et a été parsemé de moments d’émotions et d’interaction avec la population. «A Derb Sultan par exemple, lorsque nous avons achevé l’œuvre, on devait la taguer, écrire quelque chose dans une partie du mur encore immaculé et on ne savait pas trop quoi écrire. Plusieurs personnes sur place nous ont suggéré “Tan Tan Derb Sultan”», a témoigné Thamud Mellouk, alias Meto, directeur général du collectif Placebo dans une déclaration pour Le360, avant de préciser que cette même fresque a été victime de vandalisme mais un des gardiens de voiture l’a repeinte.

«C’est dire à quel point les gens respectent les œuvres urbaines. Partout où j’ai peint dans le monde, on retrouve cette aptitude spontanée à respecter la fresque murale», a souligné Thamud Mellouk.

Les huit artistes du collectif Placebo ont mixé plusieurs techniques de l’art digital et du street art pour créer ces 15 œuvres murales aux styles variés. Autant de couleurs et de sujets tantôt abstraits et tantôt figuratifs pour des fresques vives et visibles depuis le tramway.