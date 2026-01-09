Semaines du film européen: «Valeur sentimentale» de Joachim Trier ouvre le bal

Valeur sentimentale de Joachim Trier, Grand Prix du Festival de Cannes 2025, ouvrira la 31ème édition des Semaines du film européen. Prévu du 28 janvier au 11 février 2026, ce rendez-vous désormais incontournable du paysage culturel marocain fera escale à Casablanca, Marrakech et Rabat.

Dès sa sortie, Valeur sentimentale s’est imposé comme l’un des événements majeurs du cinéma européen de l’année. Son rayonnement international est déjà considérable: huit nominations aux Golden Globes, cinq aux European Film Awards et une présence sur les shortlists de plusieurs catégories aux prochains Oscars.

Figure majeure du cinéma européen contemporain, le réalisateur dano-norvégien s’est fait connaître avec Reprise (2006) et Oslo, 31 août (2011), avant de confirmer son talent avec Julie (en 12 chapitres) (2021). Ce dernier film avait valu à Renate Reinsve le Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes, ainsi qu’une nomination à l’Oscar du meilleur film international. Avec Valeur sentimentale, coproduit par la France, la Norvège, l’Allemagne, la Suède et le Danemark, le cinéaste signe une œuvre ambitieuse et profondément humaine, à la croisée de l’intime et de l’universel.

Porté par Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas et Elle Fanning, le film explore avec finesse les liens familiaux, la transmission et les blessures du passé. Agnès et Nora voient réapparaître leur père après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, celui-ci propose à Nora, comédienne de théâtre, de tenir le rôle principal de son prochain film. Elle refuse, par défiance. Le rôle est alors confié à une jeune star hollywoodienne, ravivant souvenirs douloureux et fractures anciennes au sein de la famille.

«Les Semaines du film européen sont un espace privilégié de rencontre entre les publics, les cultures et les imaginaires. À travers une sélection de films européens récents, elles proposent des regards singuliers sur nos sociétés et ouvrent des espaces de dialogue entre l’Europe, le Maroc et les deux rives de la Méditerranée. Le cinéma est un langage universel qui permet de mieux se comprendre, de partager des récits communs et de renforcer les liens entre les peuples, au-delà des frontières», a déclaré Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’Union européenne au Maroc.

Très attendu par les cinéphiles, ce rendez-vous demeure fidèle à une programmation à la fois exigeante, accessible et ouverte sur le monde. Celle-ci sera également enrichie par une sélection de courts métrages du sud de la Méditerranée, mettant en lumière de jeunes cinéastes et des regards singuliers sur les réalités contemporaines des deux rives.

La programmation complète de cette édition sera annoncée prochainement.