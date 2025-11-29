Hommage. Hussein Fahmy, monument du cinéma égyptien, célébré par le Festival international du film de Marrakech

Émotion et nostalgie ont marqué la soirée d’ouverture du FIFM. Vendredi soir, Hussein Fahmy, 85 ans, a reçu l’Étoile d’or de Marrakech sous les applaudissements d’une salle comble et levée pour lui. L’acteur égyptien, figure majeure du cinéma arabe depuis plus de cinq décennies, a été célébré pour la richesse de sa carrière et son influence artistique transgénérationnelle.

Un peu plus tôt sur le tapis rouge, Hussein Fahmy rappelait sa relation émotionnelle avec Marrakech. «Je suis très attaché à la ville et au Festival puisque j’étais présent lors de la toute première édition», se remémore-t-il. L’acteur évoque notamment le tournage de l’un de ses premiers films, «Doumouii wa Ibtissamati» avec Naglaa Fathi, tourné à Marrakech, un souvenir qu’il décrit comme fondateur.

L’Étoile d’or lui a été décernée par son amie proche, la grande Yousra. «Ce soir, nous honorons une icône qui a façonné l’âme du cinéma égyptien et arabe», entame-t-elle émue. Elle a rappelé l’élégance incomparable de Fahmy, sa signature cinématographique ainsi que sa capacité à se réinventer, «Hussein n’a pas seulement brisé les stéréotypes, il les a complètement pulvérisés», ajoute-t-elle, amusée.

«Il a été un ami, une présence constante… un homme dont le cœur est plus grand que n’importe quel écran qu’il a illuminé», poursuit-elle évoquant leur amitié de longue date. «Ce soir, nous célébrons non seulement la star, mais l’homme derrière la légende», conclut-elle.

Durant plus de cinquante ans de carrière, Hussein Fahmy a interprété une multitude de rôles: héros romantique, personnage tourmenté, comédien, antagoniste. Et il n’est pas seulement acteur: il a été réalisateur, producteur et président du Festival international du film du Caire. «Il a porté le cinéma arabe au-delà des frontières», souligne Yousra. Grand ami du Maroc, il a aussi présidé plusieurs jurys où il a découvert et soutenu de nombreux films marocains.

Pour Hussein Fahmy, recevoir l’Étoile d’or à Marrakech a une portée toute particulière. «D’avoir été là pour les débuts du Festival et y revenir pour recevoir un hommage est une sensation à part», conclut-il submergé par l’émotion.