L’actrice égyptienne Youssra: «Le Maroc, la famille royale et moi»

Grande habituée du Festival international du film de Marrakech (FIFM), l’icône du cinéma égyptien Youssra s’est confiée, dans un entretien avec Le360, sur l’attachement particulier qu’elle éprouve pour cet événement et sur ses liens profonds avec le Maroc, en particulier avec la ville de Marrakech.

«Le Maroc, c’est un peu ma deuxième maison. J’ai des souvenirs inoubliables ici, notamment grâce à l’hospitalité du roi Mohammed VI et du prince Moulay Rachid», déclare-t-elle avec un sourire radieux, confiant que son lien avec le Maroc remonte à de nombreuses années. «Feue la princesse Lalla Amina m’invitait chaque année à participer à la Semaine du cheval, et c’est là que j’ai rencontré pour la première fois Sa Majesté, alors prince héritier», raconte-t-elle.

De sa relation avec la famille royale, Youssra parle «d’un lien humain, marqué par le respect et l’affection». «Je n’oublierai jamais la générosité de ses membres et leur accueil chaleureux. Au Maroc, je me sens toujours chez moi, entourée des miens», poursuit-elle.

Quant au FIFM, il occupe «une place unique» dans son cœur. «Ce festival est très spécial pour moi. Depuis sa création, il y a 21 ans, je n’ai manqué que 3 ou 4 éditions. Et seulement à cause de circonstances exceptionnelles, comme la pandémie de Covid-19 qui avait bouleversé le calendrier des festivals», explique-t-elle.

Apparue vêtue d’un caftan marocain lors des premiers jours du festival, Youssra avoue avoir encore besoin d’un peu de temps pour s’habituer à porter cette tenue traditionnelle. «C’est un vêtement magnifique, mais il faut s’habituer à la démarche. Entre tenir le bas du caftan, la cape, mon sac et mon téléphone, je m’emmêle un peu les pinceaux», lance-t-elle entre deux rires.

En dehors des tapis rouges et des grandes cérémonies, Youssra apprécie également les petits plaisirs de la vie marocaine. «J’adore le hammam marocain et les massages. Les soins que je reçois ici sont uniques, totalement différents de ceux que je peux trouver ailleurs», confie-t-elle. «Je viens aussi souvent au Maroc pour célébrer le Nouvel An avec mon mari et mes amis. Nous louons une maison et nous passons une semaine parmi les plus belles de notre vie», conclut la star.