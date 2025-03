Sean Paul et Craig David au Timeless Festival by URadio: 1.000 billets écoulés en deux jours

En vente depuis seulement deux jours, les billets pour assister aux concerts de Sean Paul et Craig David au Timeless Festival, les 16 et 17 mai à Casablanca, se vendent comme des petits pains. Sur les 5.000 tickets disponibles, 1.000 ont déjà été écoulés via la plateforme Ticket.ma, sur laquelle ils sont proposés à 600 dirhams par jour et 1.000 dirhams pour les deux jours.

Une nouvelle qui ravira la génération Y, puisque ces deux artistes étaient incontournables à la fin des années 90, époque où ils régnaient sur les dancefloors des clubs du Maroc. Omar Saaidi, directeur artistique de URadio, la station de radio privée organisatrice du Timeless Festival, souligne d’ailleurs que les deux chanteurs comptent parmi les artistes les plus diffusés sur ses ondes.

Dans une déclaration pour Le360, il précise aussi que, plus qu’un simple festival, l’événement, qui se tient à Anfa Park, se veut une véritable expérience immersive. L’ouverture des portes est prévue à 18h00, et avant les concerts des deux stars, les festivaliers pourront profiter d’un DJ set qui évoluera en karaoké géant, invitant le public à chanter en chœur des classiques revisités. «Une sorte de Boudchart en mode R’n’B», décrit le directeur artistique de URadio.

Par ailleurs, la scène ne sera pas la seule attraction du festival. Pendant les deux jours, un village installé sur le site proposera au public une gaming zone, un cinéma en plein air, ainsi que l’inévitable food court offrant diverses spécialités culinaires.