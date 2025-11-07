Qui est Khaled El-Enany, l’Égyptien qui succède à Audrey Azoulay à la tête de l’UNESCO?

À l’issue de la conférence générale de l’UNESCO qui s’est tenue le 6 novembre à Samarcande, en Ouzbékistan, Khaled El-Enany a été élu par 172 voix sur un total de 174 votants à la tête de la direction générale de l’organisation par les 194 pays membres de l’UNESCO.

Un vote qui conforte la décision quasi unanime du conseil exécutif de L’UNESCO, le 5 octobre dernier, de l’élire à ce poste à raison de 55 voix contre 2 pour son concurrent, Firmin Edouard Matoko, représentant le Congo-Brazzaville.

Du tourisme à la culture

Titulaire d’un doctorat en égyptologie de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (France), où il a été professeur invité à plusieurs reprises, Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz, né en 1971, est «un éminent égyptologue et professeur d’égyptologie à l’Université d’Hélouan (Égypte), où il enseigne depuis plus de trente ans», annonce l’UNESCO dans sa biographie.

Son parcours professionnel est jalonné d’expériences tant dans le tourisme que la culture. Ainsi, après avoir occupé les fonctions de vice-doyen de la Faculté du tourisme et de l’hôtellerie, il est ensuite nommé directeur du Centre d’apprentissage ouvert et chef du département des guides touristiques avant de diriger le Musée national de la civilisation égyptienne (2014 2016) et le Musée égyptien du Caire (2015 2016). «De 2016 à 2022, il a exercé les fonctions de ministre des Antiquités, puis de ministre du Tourisme et des Antiquités de la République arabe d’Égypte», poursuit-on.

Lire aussi : Deux villes marocaines rejoignent le Réseau des villes créatives de l’UNESCO

En tant que ministre, il œuvrera en particulier pour le rapatriement des antiquités égyptiennes volées avec pour bilan 7.000 objets restitués issus de 21 pays. Autre fait d’armes de l’ancien ministre de la culture égyptien, et non des moindres, l’organisation en 2021, d’une incroyable parade dans les rues du Caire, composée de vingt-deux chars transportant des momies de rois et reines de l’Égypte antique, en direction du futur Musée national de la civilisation égyptienne, lequel a été inauguré le 1er novembre dernier.

Titulaire de plusieurs distinctions internationales et membre de plusieurs sociétés savantes internationales, il a été nommé en novembre 2024 ambassadeur spécial pour le tourisme culturel par l’Organisation mondiale du tourisme et, plus récemment, parrain du Fonds africain pour le patrimoine mondial.

Lire aussi : «Je salue l’exploit du Maroc»: la directrice de l’UNESCO félicite les Lionceaux de l’Atlas après leur triomphe au Mondial U20

Avec son élection, Khaled El-Enany devient le 12ème directeur général de l’UNESCO et s’impose aussi comme le premier directeur général originaire d’un pays arabe et le deuxième Africain - après le sénégalais Amadou Mahtar Mbow (1974-1987) - à occuper ce poste.

D’après Le Figaro, le nouveau directeur général de l’UNESCO a toutefois promis aux pays membres une direction «dépolitisée et impartiale», et a insisté sur le fait qu’il ne sera pas le «porte-parole du monde arabe». «Je sais comment la région est perçue à l’extérieur, et je veux être un pont culturel», a-t-il ainsi précisé.