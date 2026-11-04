L’UM5 et la Ville de Pékin inaugurent à Rabat le Centre d’études culturelles et touristiques

L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) et la Municipalité de Pékin ont remis ce mercredi 4 novembre les diplômes aux lauréats du Concours d’art oratoire en langue chinoise et procédé à l’inauguration du Centre maroco-chinois d’études sur la coopération culturelle et touristique. La cérémonie a eu lieu au siège de l’Institut Confucius à Rabat sous la présidence conjointe de Mohammed Benhammou, Vice-Président de l’Université Mohammed V de Rabat chargé de la Gouvernance (représentant le Président de l’Université, Mohammed Rhachi), et Son Excellence Mu Peng, Vice-Maire de la municipalité de Pékin.

L’évènement s’est déroulé également en présence de Mme Yu Jinsong, ambassadrice de Chine au Maroc, de Mme Karima Yetribi et M. Dai Xiaoxi, Directeurs de l’Institut Confucius, ainsi que d’une délégation chinoise regroupant des responsables de la municipalité et du Comité de l’Éducation de Pékin. La cérémonie a été marquée par des prestations artistiques et culturelles chinoises animées par des étudiants marocains, incluant une démonstration de Kung-Fu pour enfants, et la projection du film documentaire «Voici Pékin».

«Liens d’amitié et coopération fructueuse»

Le programme a porté sur le couronnement des lauréats du Concours d’art oratoire en langue chinoise, illustré par la remise des premiers prix aux trois étudiantes gagnantes, à savoir Fatima-Zahra Ettahir El Yousfi, Rania El Mahrami et Arwa El Abiad. Au cours de cette cérémonie, d’autres lauréats ont été honorés avant l’inauguration d’une exposition photographique intitulée «Pékin la Charmante» et la visite de stands culturels dans la cour de l’Institut, illustrant «la solidité des liens d’amitié et de coopération fructueuse entre les institutions académiques et culturelles des deux pays».