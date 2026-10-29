À Pékin, le Maroc prend part au Forum sino-africain de la jeunesse

Amine Benomar à la cérémonie d'ouverture du Forum du sino-africain de la jeunesse de Pékin.

La délégation marocaine au Forum sino-africain de la jeunesse est conduite par Amine Benomar, membre du Parti du progrès et du socialisme (PPS). Organisé à Pékin sous l’égide du ministère chinois des Affaires étrangères, cet événement réunit des représentants de pays africains dans le but de promouvoir le dialogue et la coopération et de renforcer les liens d’amitié entre la jeunesse chinoise et africaine.

En marge des travaux du Forum, Amine Benomar a tenu des entretiens avec des représentants de pays africains amis, ainsi qu’avec la partie chinoise organisatrice du forum.

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Ces échanges ont porté sur les moyens de renforcer la coopération, de partager des expériences et des expertises, et d’explorer de nouvelles perspectives de partenariat, pour contribuer au développement des relations entre le Maroc et ses partenaires, et aux liens d’amitié et de compréhension entre les peuples.

Cette participation s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la diplomatie des jeunes et leur expérience internationale. Cet événement, selon les organisateurs, s’inscrit dans le cadre de l’année 2026, déclarée «Année des échanges humains et culturels Chine-Afrique».

Cette édition vise notamment à «favoriser les échanges directs, la compréhension mutuelle et l’amitié entre la jeunesse chinoise et les jeunes leaders venus de différents pays d’Afrique».