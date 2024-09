Sommet Chine-Afrique. Comment le Maroc place l’Afrique au cœur de son action diplomatique

Le Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) a été l’occasion de réitérer l’engagement ferme et concret du Maroc à œuvrer, avec la Chine et pour l’Afrique, en faveur d’une coopération pragmatique et solidaire dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Cette édition du Forum illustre parfaitement la politique africaine du Maroc, qui a toujours soutenu la diversification des partenariats économiques du continent et encouragé une coopération Sud-Sud et triangulaire, à la fois efficace et multidimensionnelle.

Les discussions du Sommet ont permis de souligner l’importance du FOCAC, notamment dans les secteurs clés pour l’Afrique, tels que l’industrialisation, la modernisation agricole, la gouvernance, les infrastructures, ainsi que la paix et la sécurité. Ces priorités ont été déclinées dans les documents phares adoptés par consensus lors du Sommet, à savoir la Déclaration de Beijing et le Plan d’action 2025-2027.

L’Algérie décrédibilisée

Force est de constater que depuis le lancement des travaux préparatoires de ce Sommet, il y a plusieurs mois, la diplomatie marocaine s’est mobilisée pour faire valoir les acquis et réalisations du Royaume en faveur du continent africain, mais également pour mettre en échec les tentatives malveillantes de l’Algérie, aussi bien au niveau de la participation au Sommet qu’au niveau des documents adoptés.

Une mission réussie grâce au travail de la diplomatie marocaine. À cet égard, la Déclaration et le Plan d’action 2025-2027 de Pékin consacrent dans leur premier paragraphe que seuls les États africains membres des Nations unies sont membres du FOCAC, battant en brèche le mensonge algérien affirmant que la pseudo-entité est membre des partenariats du continent africain.

De plus, les principes cardinaux du respect et de la préservation de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États africains ont été consacrés, sur proposition du Maroc, dans plusieurs paragraphes de la Déclaration et du Plan d’action 2025-2027. Aucune référence à l’autodétermination n’y a été incluse. Plusieurs propositions hostiles présentées par Alger ont été rejetées. L’Algérie perd désormais toute crédibilité aux yeux d’une communauté internationale plus consciente que jamais de ses magouilles.

La Déclaration de Pékin a marqué l’appréciation pour l’organisation de la COP 22 par le Maroc en novembre 2016 et l’adoption de la Déclaration de Marrakech à l’issue du premier Sommet africain de l’action en marge de la COP22. En reconnaissance du rôle pionnier du Royaume en Afrique dans le domaine de l’intelligence artificielle, les participants au FOCAC ont salué la déclaration du consensus africain sur l’intelligence artificielle, adoptée à l’issue du Forum de haut niveau sur l’intelligence artificielle organisé à Rabat en juin 2024.

Le Plan d’Action de Pékin fait également une référence particulière au Bureau de Rabat du Programme de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique, un signe fort de l’engagement du Royaume à coopérer avec les pays africains pour l’éradication de ce fléau en Afrique et au-delà.

Le Maroc, acteur de premier plan

Sur le plan économique, le FOCAC, à travers le Plan d’Action 2025-2027, a salué la tenue des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale au Maroc en 2023, tout en réaffirmant l’importance des objectifs de la Déclaration de Marrakech sur l’accélération de l’émergence africaine.

Engagé activement dans le FOCAC depuis sa création il y a 24 ans, le Maroc, grâce à ses relations privilégiées avec la Chine et les pays africains, a joué un rôle central dans l’évolution du Forum, devenu une plateforme de coopération exemplaire, au sein de laquelle le Royaume est désormais un acteur stratégique de premier plan.