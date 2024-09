En Afrique, la Chine souhaite renforcer son partenariat avec le Maroc, selon un spécialiste des relations maroco-chinoises

Aziz Akhannouch, premier ministre du Royaume du Maroc, accueilli par Xi Jinping, président de la République populaire de Chine et son épouse, Peng Liyuan, au sommet Chine-Afrique FOCAC 2024, à Pékin le 4 septembre 2024.

«Le Maroc et la Chine entretiennent des liens forts depuis la dernière visite du roi Mohammed VI en Chine, mais vu le contexte mondial trouble, les deux pays aspirent plus à consolider ce partenariat multiforme», a déclaré Nasser Bouchiba, analyste politique, dans une interview avec Le360.

«La participation du Maroc illustre l’intérêt que porte Rabat au développement du partenariat avec Pékin», a estimé cet expert auteur de plusieurs ouvrages sur les liens entre la Chine et le Maroc. Il a également souligné que «la Chine est contre le séparatisme et comprend parfaitement la position du Maroc concernant son intégrité territoriale».

Les relations économiques entre les deux pays se sont considérablement renforcées au cours des dernières années. En 2024, la Chine a exporté pour plus d’un milliard de dollars vers le Maroc, tandis que ses investissements dans le Royaume ont atteint environ 10 milliards de dollars. Ces chiffres témoignent de l’intérêt mutuel pour le développement des relations politiques et économiques.

Nasser Bouchiba a également mentionné l’implication de la Chine dans le secteur ferroviaire marocain. Filiale du géant ferroviaire mondial CRRC, l’opérateur public chinois China Railway NO.4 Engineering (CREC 4) a remporté le premier lot des travaux de génie civil du mégaprojet de la Ligne à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech, pour un montant de 3,4 milliards de dirhams.

Selon Nasser Bouchiba, la Chine apprécie fortement la politique africaine du Maroc sous la conduite du roi Mohammed VI. Il a notamment évoqué l’initiative royale concernant la façade atlantique au profit des pays du Sahel enclavés, ainsi que le mégaprojet du gazoduc Nigéria-Maroc qui alimentera 13 pays africains.

Selon le spécialiste, la Chine mise sur le Maroc au Maghreb et en Afrique. «La Chine est actuellement consciente et convaincue du fait que le conflit du Sahara marocain doit être dépassé, de même qu’il faut un dépassement de l’idéologie de la guerre froide et qu’il faut se centraliser sur le développement dans notre continent. Le Maroc partage avec la Chine le fait que «les pays occidentaux développés n’accepteront jamais chez eux la présence de tout mouvement séparatiste», a conclu Nasser Bouchiba.

